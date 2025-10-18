به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر صالحی، رئیس بنیاد ایرانشناسی، روز شنبه در سفر خود به آذربایجان شرقی با بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، صالحی ضمن معرفی دستاوردها، برنامهها و سیاستهای جدید بنیاد ایرانشناسی، بر اهمیت گسترش فعالیتهای علمی و فرهنگی این بنیاد در استان تأکید کرد. وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و دانشگاهی آذربایجان شرقی، اظهار داشت: نقش این استان در عرصه ایرانشناسی و پاسداشت هویت ملی بسیار برجسته است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی و رئیس هیئتامنای شعبه استانی بنیاد ایرانشناسی نیز ضمن ابراز خرسندی از فعالیتهای این بنیاد، بر حمایت همهجانبه از برنامههای علمی و فرهنگی آن در استان تأکید کرد و وعده داد استانداری در جهت تقویت زیرساختها و گسترش تعاملات با بنیاد ایرانشناسی همکاری نزدیکتری داشته باشد.
این دیدار با هدف بررسی راهکارهای توسعه فعالیتهای بنیاد ایرانشناسی در سطح استانی و ملی برگزار شد.
