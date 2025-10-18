  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

تأکید بر گسترش فعالیت‌های ایران‌شناسی در آذربایجان شرقی

تأکید بر گسترش فعالیت‌های ایران‌شناسی در آذربایجان شرقی

تبریز- در دیدار رئیس بنیاد ایران‌شناسی با استاندار آذربایجان شرقی، بر گسترش فعالیت‌های علمی و فرهنگی ایران‌شناسی در این استان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر صالحی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی، روز شنبه در سفر خود به آذربایجان شرقی با بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، صالحی ضمن معرفی دستاوردها، برنامه‌ها و سیاست‌های جدید بنیاد ایران‌شناسی، بر اهمیت گسترش فعالیت‌های علمی و فرهنگی این بنیاد در استان تأکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و دانشگاهی آذربایجان شرقی، اظهار داشت: نقش این استان در عرصه ایران‌شناسی و پاسداشت هویت ملی بسیار برجسته است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی و رئیس هیئت‌امنای شعبه استانی بنیاد ایران‌شناسی نیز ضمن ابراز خرسندی از فعالیت‌های این بنیاد، بر حمایت همه‌جانبه از برنامه‌های علمی و فرهنگی آن در استان تأکید کرد و وعده داد استانداری در جهت تقویت زیرساخت‌ها و گسترش تعاملات با بنیاد ایران‌شناسی همکاری نزدیک‌تری داشته باشد.

این دیدار با هدف بررسی راهکارهای توسعه فعالیت‌های بنیاد ایران‌شناسی در سطح استانی و ملی برگزار شد.

کد خبر 6626597

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها