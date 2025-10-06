به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری خسروشاهی گفت: نشست تخصصی «بررسی پیشینه و آینده پژوهش‌های میراث فرهنگی ربع رشیدی» با حضور صاحب‌نظران برجسته حوزه میراث فرهنگی و دانشگاهی، روز چهارشنبه ۱۶ مهر در بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

خسروشاهی افزود: این نشست با هدف مرور دستاوردهای پژوهشی گذشته و ترسیم چشم‌انداز آینده مطالعات مرتبط با میراث فرهنگی ربع رشیدی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این برنامه، بهرام آجرلو رئیس دانشکده حفاظت آثار فرهنگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز و بهروز عمرانی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور به سخنرانی و ارائه دیدگاه‌های تخصصی خواهند پرداخت.

خسروشاهی با اشاره به جایگاه تاریخی ربع رشیدی اظهار داشت: بر اساس مستندات معتبر، مجتمع عظیم ربع رشیدی نخستین و بزرگ‌ترین دانشگاه بین‌المللی ثبت‌شده در جهان به شمار می‌رود که نمادی از شکوه فرهنگ و تمدن ایرانی است و در دوران ایلخانی توسط خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی بنیان نهاده شد.