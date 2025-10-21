به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز سه شنبه در نشست هماندیشی بررسی مزایای ماده ۱۱ و ۱۲ قانون جهش دانشبنیان در خصوص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، گفت: خلاقیت و نوآوری، قدرت راهبردی در اقتصاد است. متأسفانه در مدارس و دانشگاهها به هنر و انشا توجه نمیشود و این مسئله از آفتهای نظام آموزشی است.
استاندار با اشاره به وجود شکاف بین دانشگاهیان، صنعتگران و فعالان اقتصادی در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: علمی که بتواند ثروت تولید کند، بهتر است. اگر دانش در راستای ثروتآفرینی و ارزشافزوده باشد، مفید خواهد بود. علم، زیربنای قدرت و ثروت و همچنین محور حکمرانی است.
وی افزود: سیاست ما پیوند و پر کردن اضلاع دانشگاه، صنعت و دستگاههاست و قانون جهش دانشبنیان نیز بر همین اساس نوشته شده است. پایهگذاری «سهشنبههای اقتصادی» در استان در همین راستا بوده تا بهصورت میدانی و با حضور مدیران اقتصادی، مشکلات صنایع و واحدهای اقتصادی در کف کارخانجات حل شود که این همان پیوند اضلاع است.
سرمست با بیان اینکه فعالیت مالیاتی مبتنی بر این مواد قانونی، لطف دولت نبوده، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای آینده است، افزود: در سفر اخیر معاون علمی و فناوری رئیسجمهور به استان، ۶ همت به حوزه دانشبنیان اختصاص یافت که دو مورد از آنها تاکنون به انعقاد تفاهم نامه منجر شده و برای تحقق بقیه در حال تلاش هستیم.
وی اظهار داشت: امیدواریم این گفتگوها و نشستها به حمایتهای مالیاتی از شرکتهای دانشبنیان و فناور بیانجامد که کاهش هزینه نوآوری، افزایش قدرت رقابت شرکتها، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای پیشرفته و ایجاد اشتغال دانش بنیان را در پی دارد و این همان منطق اقتصاد نوآوری است.
سرمست ادامه داد: اقتصاد نوآوری زمانی شکوفا میشود که سیاست و مشوق حمایتی در کنارش باشد. مدیریت ارشد استان، عزم خود را برای پیوند سه ضلع بهره بردار این قانون جزم کرده است. این قانون، تسهیلگر است و دستگاهها نباید از آن برای محدودسازی نوآوری و خلاقیت استفاده کنند. استفاده حداکثری و تسهیلگرایانه با تفسیر موثق از این قانون لازم است تا بتوانیم موانع پیش روی اقتصاد دانش بنیان را برطرف کنیم.
