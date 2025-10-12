به گزارش خبرگزاری مهر، محمد طاهری خسروشاهی روز یکشنبه در نشست بررسی پیشینه و آینده پژوهش‌های میراث فرهنگی ربع رشیدی با حضور جمعی از پژوهشگران، مسئولان استانی و علاقه مندان حوزه میراث فرهنگی و تمدن ایرانی و اسلامی، در بنیاد ایران شناسی، اظهار کرد: در جدا از تأثیرات مهمی که مجتمع عظیم علمی ربع رشیدی در جریان علم و دانش عصر خود بر جای گذاشت، وجود مجموعه مقررات اداره این مجموعه که از سوی خواجه رشیدالدین در کتابی به نام «الوقفیه الرشیدیه بخط الواقف فی بیان شرایط امورالوقف والمصارف» گردآوری شده، بسیار جالب توجه است.

خسروشاهی با اشاره به اهمیت ربع رشیدی گفت: جایگاه برجسته علمی و اهمیت این مجتمع از نقطه نظر پژوهش‌های مربوط به میراث فرهنگی ایران، بنیاد ایرانشناسی اذربایجان شرقی را بر آن داشت تا با برپایی یک نشست علمی با حضور متخصصان، در خصوص پیشینه و آینده پژوهش‌های مرتبط با این میراث عظیم تمدن بشری بحث و تبادل نظر صورت گیرد.