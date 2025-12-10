قلندرشریف: مشهد محور گسترش دیپلماسی شهری ایران در همکاری با ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد مقدس در دیدار با مراد ارکول، سرکنسول جمهوری ترکیه در مشهد اظهار کرد: مشهد مقدس دومین کلان‌شهر ایران و قطب تمدنی و مذهبی جمهوری اسلامی است. سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر ایرانی و حدود ۵ میلیون گردشگر خارجی به این شهر سفر می‌کنند. این جایگاه، مشهد را به یکی از مهم‌ترین گره‌های ارتباطی ایران با جهان اسلام تبدیل کرده است.

شهردار مشهد بیان کرد: گردشگری زیارت در صدر اولویت‌های ما قرار دارد، اما در کنار آن گردشگری تاریخی، فرهنگی و سلامت نیز قابلیت توسعه فراوانی دارد. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد حضور گردشگران ترکیه در مشهد مقدس باشیم.

وی افزود: مشهد ظرفیت‌های فراوانی در حوزه سرمایه‌گذاری شهری دارد. از بخش مسکن و زیرساخت‌های حمل‌ونقل گرفته تا خدمات شهری، صنایع خلاق و گردشگری، فضایی امن و آماده برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه شرکت‌های ترکیه‌ای فراهم شده است.

قلندرشریف افزود: شهرداری مشهد به عنوان هاب دیپلماسی شهری جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. دفتر دیپلماسی شهری کشور در اینجا مستقر است و ما عضو فعال شبکه‌های بین‌المللی مهمی همچون متروپلیس و UCLG هستیم.

شهردار مشهد افزود: پیشنهاد خواهرخواندگی بین مشهد و استانبول پیش‌تر مطرح شده بود. همچنین به دلیل پیوندهای فرهنگی، پیشنهاد مشابهی برای خواهرخواندگی میان توس زادگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی و شهر تاریخی حران در ترکیه را ارائه کردیم. امیدواریم با پیگیری‌های دیپلماتیک طرف ترک، این همکاری فرهنگی به مرحله اجرا برسد.