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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

«بوستان شهربانو» مشهد به بهره برداری رسید

«بوستان شهربانو» مشهد به بهره برداری رسید

مشهد- بوستان شهربانو بسیج با حضور آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، شهردار مشهد و جمعی دیگر از مسئولان شهری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه آئین بهره‌برداری از بوستان شهربانو بسیج با حضور آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، سیدحسن حسینی فرماندار، محمدرضا قلندر شریف شهردار، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد و مدیران شهری به بهره برداری رسید.

گفتنی است؛ بوستان بسیج به عنوان سومین فضای اختصاصی بانوان با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و در طراحی این بوستان به موضوعات زیباشناختی توجه ویژه شده و امکانات ویژه برای مادر و کودک و زمین‌های مختلف ورزشی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6637151

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