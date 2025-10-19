به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، گفت: کلاهبرداران اغلب از شماره تلفن و شماره کارت یا حساب‌هایی استفاده می‌کنند که اجاره‌ای است یعنی متعلق به خود شخص نیستند. در مورد کارت‌ها هشدارهای لازم داده شده اما با این حال این کارت‌ها به‌عنوان کارت‌های اجاره‌ای بارها و بارها تبلیغ می‌شوند و به افراد وعده می‌دهند که در خانه بمانند و ماهانه تا ۵۰ میلیون تومان درآمد کسب کنند.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: آنها یک فرایند را توضیح می‌دهند که ظاهراً قانونی معرفی می‌شود، ولی در حقیقت غیرقانونی است. هرجا دیدید که از شما می‌خواهند کارت یا سیم‌کارت‌تان را اجاره دهید، یقین بدانید یک فرایند مجرمانه در حال وقوع است.

سرهنگ پاشایی بیان داشت: در سیر مراحل قضایی، اولین کسی که مورد پیگرد قرار می‌گیرد معمولاً صاحب کارت یا سیم‌کارت است؛ ما پرونده‌هایی داشته‌ایم که حتی دارنده کارت مجبور شده مبالغ چند صد میلیونی پرداخت کند. بنابراین کارت یا سیم‌کارت‌تان را اجاره ندهید.

سرهنگ پاشایی گفت: اولویت خدمات‌رسانی ما با افرادی است که در همان لحظه روی لینک فیشینگ کلیک کرده‌اند یا کارتشان توسط اسکیمر کپی شده و پول از حسابشان برداشت شده است. شماره ۰۹۶۳۸۰ از سال‌ها پیش فعال بوده و همچنان برای تماس‌های فوری در دسترس است.

وی افزود: مشاوره تخصصی هم جزو برنامه کاری پلیس فتاست، اما تمرکز ما در سامانه جدید بر ارائه خدمات فوریتی به کسانی است که در لحظه دچار سرقت مالی شده‌اند. ما به آن بازه زمانی حساس «گلدن‌تایم» می‌گوییم؛ یعنی حدود نیم‌ساعت تا یک ساعت نخست پس از برداشت غیرمجاز. در این بازه، امکان مسدودی حساب مقصد و جلوگیری از پول‌شویی وجود دارد.

پاشایی ادامه داد: بر اساس آمار ۶ ماهه نخست امسال، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از وجوه سرقت‌شده با تماس فوری مردم و اقدام پلیس فتا، پیش از خرج شدن یا انتقال، سیو و به صاحبان حساب بازگردانده شده است. حتی در روزهای تعطیل مانند پنج‌شنبه و جمعه نیز این امکان وجود دارد، زیرا با تفاهم‌نامه‌های قانونی، دسترسی لازم برای مسدودی حساب‌ها فراهم شده است.

وی هشدار داد: کلاهبرداران معمولاً در ایام تعطیل فعالیتشان را افزایش می‌دهند، چون تصور می‌کنند دسترسی به خدمات بانکی یا قضایی محدود است، در حالی‌که پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و هیچ تفاوتی بین روز کاری و تعطیل وجود ندارد. مهم این است که مردم در همان ساعت طلایی با ما تماس بگیرند تا بتوانیم وجوه را نجات دهیم.