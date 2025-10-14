به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا بیژنی با اشاره به برخی کلاهبرداری‌ها با ترفند ارسال پیامک جعلی سامانه ثنا، بیان کرد: ارسال این نوع پیامک‌ها همراه با لینک از سوی کلاهبرداران سایبری ترفندی برای گمراهی کاربران است.

وی افزود: این گونه پیامک‌ها، به هیچ وجه با شماره شخصی ارسال نمی‌شود و برای مشاهده وضعیت پرونده نیازی به واریز وجه نیست.

سرهنگ بیژنی اضافه کرد: پیام‌های ابلاغ قضائی برای کاربرانی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده‌اند فاقد لینک است و ارسال هرگونه پیام حاوی لینک برای کاربران جنبه کلاهبرداری دارد.

رئیس پلیس فتای استان بوشهر با اشاره به اینکه کاربران می‌توانند به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضائی مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی خود را بررسی کنند، گفت: کاربرانی هم که برای پیگیری پرونده قضائی خود در سامانه ثنا ثبت‌نام نکرده‌اند، ابلاغیه به نشانی محل سکونت و یا محل کار از طریق پست ارسال می‌شود.

این مقام انتظامی گفت: اغلب مالباختگان فیشینگ، کاربرانی هستند که بدون آگاهی مبلغ ناچیز درخواست شده از سوی کلاهبرداران را از طریق لینک ارسال شده پرداخت می‌کنند درحالی که یک بدافزار است و مجرمان سایبری با این شگرد مجرمانه، اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت می‌برند.

رئیس پلیس فتای بوشهر با تأکید بر اینکه مهمترین عامل پیشگیری از این نوع کلاهبرداری افزایش آگاهی در این خصوص است به شهروندان توصیه کرد: مردم نباید پیامک‌های ناشناس که دارای لینک هستند توجه کنند و دقت داشته باشند که هیچ سازمان رسمی و حاکمیتی از جمله قوه قضائیه با شماره‌های شخصی برای افراد پیامک ارسال نمی‌کنند.