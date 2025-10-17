  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۹

پلیس فتا: مراقب کلاهبرداری با عنوان «کاریابی اینترنتی» باشید

پلیس فتا: مراقب کلاهبرداری با عنوان «کاریابی اینترنتی» باشید

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت:مجرمان با جعل نام شرکت‌ها و مؤسسات معتبر، تحت عناوینی مانند استخدام قطعی، اقدام به دریافت وجه از متقاضیان می‌کنند.

سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آگهی‌های برخی سودجویان با عنوان کاریابی اظهار کرد: در روزهای اخیر مشاهده شده است افرادی سودجو با سوء‌استفاده از نام شرکت‌ها، مؤسسات و حتی سایت‌های کاریابی معتبر، اقدام به فریب کاربران و دریافت وجه از متقاضیان کار می‌کنند.

وی افزود: این مجرمان سایبری با وعده‌هایی نظیر استخدام قطعی، اعزام فوری به کار، پرداخت هزینه ثبت‌نام، صدور کارت ورود به کار یا بررسی مدارک، از افراد می‌خواهند مبالغی را به حساب‌های شخصی واریز کنند، در حالی که چنین درخواست‌هایی هیچ مبنای قانونی ندارد.

سرهنگ مختاررضایی ادامه داد: شهروندان باید توجه داشته باشند که واریز هرگونه وجه تحت عنوان هزینه بررسی مدارک، آزمون، مصاحبه، ثبت‌نام یا تضمین شغلی، نشانه‌ی کلاهبرداری است.

سرهنگ مختاررضایی در پایان از مردم خواست هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، موضوع را از طریق پایگاه اینترنتی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا مرکز فوریت‌های سایبری با شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

کد خبر 6623282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها