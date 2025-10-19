به گزارش خبرنگار مهر، «ردیف آوازی استاد اسماعیل ادیب خوانساری» و «۱۰ قطعه برای نی» عنوان ۲ اثر تالیفی و پژوهشی جدید در عرصه موسیقی کلاسیک ایرانی هستند که با آوانگاری احمد پرواز توسط نشر «خنیاگر» در دسترس علاقه مندان قرار گرفته اند.

در مقدمه ناشر نوشته شده است: در کتاب «ردیف آوازی استاد اسماعیل ادیب خوانساری» به بحث مفصلی درباره «مفهوم ردیف» و «ردیف یا ناردیف‌بودن» مجموعه‌های تدوین‌یافته توسط استادان قدیم و معاصر موسیقی دستگاهی و اطلاق یا عدم اطلاق این اصطلاح بر عنوان چنین مجموعه‌هایی بنا بر سیاست‌های موسیقایی چهار دهه اخیر پرداخته شده است.

در توضیح دیگر این مجموعه پژوهشی آمده است: در این کتاب، محتوای صوتی آلبوم ردیف ادیب خوانساری که پیش‌تر توسط ۲ موسسه فرهنگی هنری چهارباغ و ماهور با عنوان «آوازهای ادیب خوانساری» منتشر شده بود برای اولین‌بار آوانگاری شده است. ضمن اینکه آوانگاری حاضر براساس راست‌کوک سازهای مضرابی (تار، سه‌تار، سنتور و ...) انتقال داده شده است.

«دیسکوگرافی آثار استاد ادیب خوانساری»، «مشخص‌کردن گستره صوتی و درجات مُدال گوشه‌ها»، «ویژگی‌های متمایز ردیف آوازی استاد ادیب خوانساری»، «گوشه‌های متمایز در ردیف آوازی ادیب خوانساری»، «فرم در آواز ادیب خوانساری»، «گوشه‌های فرمال» و «روند ملودی در درآمدهای ادیب خوانساری» از جمله عناوین توضیحات این کتاب است که با مثال‌های متعدد نت‌ ارائه شده‌اند.

کتاب «۱۰ قطعه برای نی» اثر زنده یاد حسن ناهید موسیقی دان و نوازنده پیشگام عرصه نی نوازی با آوانگاری احمد پرواز نیز اثر دیگری است که طی روزهای گذشته پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

قطعات این کتاب از ۲ آلبوم صوتی «ابوعطا: سولوی نی حسن ناهید» و «آوای نی، نیِ حسن ناهید» گزینش و آوانگاری شده‌اند.

در این کتاب آوانگار طی پیشگفتار خود به بررسی ویژگی‌های نی‌نوازی حسن ناهید براساس مضبوطات به‌جامانده از این هنرمند پرداخته و علاوه بر شرح حال استاد فقید، تعداد نوزده عکس نفیس و کمتر دیده‌شده از وی به اهتمام ناشر گردآوری و ارائه شده است.