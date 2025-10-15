روایت موسیقایی نوازندگان ایران و ترکیه از حافظ شیرازی در آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، بخش سازهای ایرانی ارکستر موسیقی ملی ایران به سرپرستی پوریا شیوافرد با خوانندگی مجتبی عسگری، شامگاه سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ (۱۴ اکتبر ۲۰۲۵) در قالب برنامه‌ای مشترک با نوازندگان سازهای سنتی ترکیه روی صحنه رفت. این اجرا در چارچوب همکاری‌های فرهنگی دو کشور با مشارکت بنیاد رودکی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در این برنامه، مجموعه‌ای از آثار برجسته موسیقی ایرانی برای حاضران اجرا شد و تمام اشعار این آثار از دیوان حافظ شیرازی انتخاب شده بود تا این اجرا جلوه‌ای از پیوند شعر و موسیقی ایرانی را در سطح بین‌المللی نمایان سازد.

ویژگی متمایز این کنسرت، اجرای مشترک نوازندگان ایرانی و ترکی بود که تلفیقی زیبا از سازها و نغمه‌های دو سرزمین را به گوش مخاطبان رساند؛ تجربه‌ای که از منظر دیپلماسی فرهنگی، گامی ارزشمند در تعمیق روابط هنری ایران و ترکیه به شمار می‌رود.

اعضای گروه سازهای ایرانی ارکستر موسیقی ملی ایران را پوریا شیوافرد (نی)، مسعود آذین (تار)، آناهیتا جز رمضانی (تار)، علی عابدین (سنتور)، مریم ملا (تنبک)، مژگان محمدحسینی (قانون)، سهراب بحیرایی (کمانچه)، سید محمدصادق سجادیه (کمانچه) و مهران خانزاده (عود) تشکیل دادند که در کنار نوازندگان ترکیه‌ای، لحظاتی به‌یادماندنی را رقم زدند.

در این اجرا، چهره‌های برجسته فرهنگی ۲ کشور از جمله سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، محمت نوری ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه، محمدحسین حبیب الله زاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، مهدی محمدی معاون حقوقی، امور مجلس و استانها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی پور مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین دیوسالار معاون توسعه همکاری های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش های فرهنگی هنری بنیاد رودکی و دیگر مقامات و مسئولان سیاسی، فرهنگی هنری ۲ کشور حضور داشتند.

این برنامه با همکاری بنیاد فرهنگی هنری رودکی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در چارچوب رویدادهای سال فرهنگی ایران و ترکیه ۲۰۲۵ و به مناسبت بزرگداشت حافظ شیرازی برگزار شد؛ رویدادی که نوای موسیقی و پیام شعر فارسی را در قالبی از هنر و دوستی، به گوش مخاطبان رساند.