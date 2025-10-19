به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صدری صبح یکشنبه به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش در صحن علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: با توجه به آسیب‌ها، دغدغه‌ها و نیازهای مردم، ضرورت تغییر رویکرد در حوزه ورزش کاملاً محسوس بود و نخستین چالش جدی، کمبود زیرساخت‌ها و فرسودگی اماکن ورزشی است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه ورزش ماهیت عمرانی ندارد اما نمود اصلی آن در پروژه‌های عمرانی مشاهده می‌شود، افزود: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۰۰ باشگاه ورزشی تحت پوشش استان قرار دارند اما اعتبار تخصیص‌یافته برای تجهیز آن‌ها بسیار محدود است و پاسخگوی نیازهای گسترده این بخش نیست.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: در چنین شرایطی، چاره‌ای جز اعتماد به بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار در حوزه ورزش وجود ندارد. با وجود بروکراسی‌های پیچیده، تاکنون ۱۶ طرح سرمایه‌گذاری در استان آغاز شده است؛ هرچند جنگ ۱۲ روزه اخیر روند برخی از پروژه‌ها را کند کرده، اما مسیر کلی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش برخلاف تصور عمومی بالاست، تصریح کرد: تجربه نشان داده اگر موانع قانونی کاهش یابد، ورزش می‌تواند بستری جذاب برای سرمایه‌گذاران باشد. در حال حاضر تدابیری اندیشیده شده تا ظرفیت ساخت‌وساز اماکن ورزشی افزایش یابد و بخشی از کمبودها از طریق منابع غیردولتی جبران شود.

صدری افزود: یکی دیگر از چالش‌های اساسی، مسائل حقوقی و مالکیتی مجموعه‌های ورزشی است. بسیاری از اماکن ورزشی ساخته‌شده در پنجاه سال گذشته فاقد سند مالکیت هستند و مشکلات متعددی در سامانه‌های شهرسازی برای صدور اسناد وجود دارد.

وی با اشاره به پرونده زمین المپیک اصفهان اظهار کرد: این زمین‌ها با معارضین متعددی مواجه‌اند و در گذشته حدود دو هزار نفر خود را مالک معرفی کرده بودند که اکنون هر یک ده‌ها وارث دارند؛ با این حال، امید می‌رود با همکاری شهرداری، بخشی از مشکلات حل شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در ادامه تأکید کرد: ورزش را نباید تنها فعالیتی جسمانی دانست، بلکه باید به‌عنوان یک مؤلفه هویتی مورد توجه قرار گیرد؛ مؤلفه‌ای که می‌تواند در ساختن آینده و هویت فردی و اجتماعی جوانان نقش‌آفرین باشد.

وی افزود: اگر نگاه هویتی در سیاست‌گذاری‌های ورزشی نهادینه شود، قهرمان صرفاً به کسی اطلاق نخواهد شد که توان جسمی بالایی دارد، بلکه اخلاق و رفتار او نیز در ارزش‌آفرینی مؤثر خواهد بود. همان‌گونه که جهان‌پهلوان تختی به‌دلیل اخلاق‌مداری‌اش در تاریخ ورزش ماندگار شد.

صدری خاطرنشان کرد: امروز در استان اصفهان شش ورزشکار المپیکی و پارالمپیکی صاحب سکو هستند، اما تعداد کمی از مردم نام آن‌ها را می‌دانند؛ بنابراین باید اخلاق و هویت را در کنار ورزش قرار دهیم تا ماندگاری و تأثیر اجتماعی آن افزایش یابد.

در ادامه این نشست، محسن شکیب‌فرد، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران استان اصفهان نیز با اشاره به همکاری مطلوب دستگاه‌های شهری و استانی گفت: همدلی و اتحاد موجود میان مجموعه‌ها موجب رشد و آرامش در فضای ورزش استان شده و زمینه‌ساز ارتقای کیفی فعالیت‌های ورزشی در اصفهان است.