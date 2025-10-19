ایرج زینی‌وند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای در برخی از مدارس استان با شور و نشاط دانش‌آموزان آغاز شده است.

وی گفت: این برنامه با هدف ایجاد روحیه رقابت سالم و رشد استعدادهای دانش‌آموزی برگزار می‌شود و حضور فعال دانش‌آموزان در رشته‌های مختلف از جمله ژیمناستیک و والیبال نشان‌دهنده آمادگی و علاقه نسل جوان است.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: اجرای المپیادهای درون‌مدرسه‌ای یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای گسترش ورزش همگانی در مدارس ایلام است و استمرار آن موجب تقویت نشاط اجتماعی و تربیت نسلی پویا، باانگیزه و باانضباط خواهد شد.