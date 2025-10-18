  1. استانها
  2. کرمان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۵۹

سعید نیا: ۱۷۲ چمن ورزشی مصنوعی در ۲۵ شهرستان کرمان نصب شده است

بم- مسئول توسعه زیرساخت‌های ورزشی کرمان از نصب و راه‌اندازی ۱۷۲ چمن ورزشی مصنوعی طی یک سال گذشته در ۲۵ شهرستان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سعید نیا، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تعداد زمین‌های چمن ورزشی نصب شده در ۲۵ شهرستان استان کرمان طی یک سال گذشته، به رقم ۱۷۲ مورد رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش بنگاه‌های اقتصادی در توسعه زیر ساخت‌های ورزشی، افزود: پروژه چمن روستای کروک، نهمین چمن ورزشی است که طی ۹ ماه گذشته در ۵ شهرستان شرقی استان کرمان، از محل ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی صنایع مس ایران به بهره‌برداری می‌رسد.

مسئول توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان کرمان ادامه داد: این پروژه‌ها بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان نماینده مردم شرق استان کرمان در مجلس شورای اسلامی با شرکت ملی صنایع مس ایران انجام شده است که جا دارد از پیگیری‌های مستمر نماینده و همچنین فرماندار شهرستان بم تشکر نمائیم.

سعید نیا، تصریح کرد: بر اساس توجه و حمایت ویژه استاندار به امر ورزش و جوانان، شاهد ارتقا روزافزون سرانه فضای ورزشی در سطح استان کرمان هستیم.

