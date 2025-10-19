به گزارش خبرنگار مهر، محمد بحرینی‌نژاد صبح یکشنبه در جمع مسیولان این شهرستان با تبریک هفته تربیت بدنی اظهار کرد: مهم‌ترین چالش‌های این شهرستان در حوزه ورزش کمبود زیرساخت‌ها، به‌ویژه فقدان خوابگاه ورزشکاران و مشکل در اعزام ورزشکاران شهرستان به مسابقات استانی و کشوری است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیر ادامه داد: دو رکن اصلی فعالیت‌های ورزشی بحث میزبانی و اعزام ورزشکاران است که شهرستان در هر دو بخش مشکل دارد.

بحرینی‌نژاد کمبود وسیله نقلیه را یکی از موانع اصلی اعزام ورزشکاران برشمرد و بیان کرد: هرچند نهادهایی همچون آموزش و پرورش و سپاه همکاری خوبی در این زمینه دارند، اما امکانات محدود است و این مسئله اعزام ورزشکاران باید از راه‌های ممکن مانند استفاده از ظرفیت شرکت‌های پیرامونی حل شود.

وی با انتقاد از طولانی شدن روند احداث خوابگاه ورزشکاران، بیان کرد: این شهرستان در سطح استان، جزو معدود مناطقی است که فاقد خوابگاه ورزشکاران است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیر گفت: زمین مورد نیاز برای احداث خوابگاه ورزشکاران تهیه و هزینه آن پرداخت شده است و این پروژه حتی ۷ میلیارد تومان اعتبار داشته است، اما به‌دلیل مسائل اداری، عملیاتی نشده و باید از سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود.

بحرینی‌نژاد تاکید کرد: وجود خوابگاه برای میزبانی مسابقات، از جمله رویدادهایی نظیر والیبال ساحلی، حیاتی است و نبود آن، برگزاری مسابقات در سطح شهرستان را با مشکل مواجه کرده است.

وی همچنین به نبود زیرساخت‌های اقامتی، از جمله هتل و مسافرخانه مناسب برای میزبانی رویدادهایی چون والیبال ساحلی اشاره کرد و نیاز به احداث خوابگاه ورزشکاران را دوچندان دانست.

بحرینی‌نژاد برنامه‌های تدارک دیده شده برای هفته تربیت بدنی را تشریح کرد و گفت: بررسی استعداد ورزشی دانش آموزان با مشارکت آموزش و پرورش و مربیان ورزشی مدارس. اردوی روایت پیشرفت با همکاری متانول کاوه، که ورزشکاران ضمن بازدید از این مجموعه، به اجرای بازی‌های بومی و محلی می‌پردازند از جمله برنامه‌های هفته تربیت بدنی در شهرستان است.

وی افزود: جشنواره بازی‌های بومی و محلی در لمبدان پایینی، جشنواره مجسمه‌های شنی و پرواز بادبادک‌ها، و دو همگانی و والیبال ساحلی با همکاری امور مساجد، مسابقات استانی کنگ فو در آبدان، فوتسال محلات در بردستان، مسابقات دوچرخه سواری، بدمینتون، تنیس روی میز و فوتسال در بخش‌های بردخون و آبدان سایر برنامه‌های هفته تربیت بدنی است.

بحرینی‌نژاد همچنین به اهمیت تحرک جسمی اشاره کرد و یادآور شد: مقام معظم رهبری، ورزش را برای جوانان لازم و برای افراد مسن واجب دانسته‌اند.

وی از اجرای برنامه ایستگاه ورزش‌های صبحگاهی در یکی از پارک‌ها خبر داد که کارمندان قبل از شروع ساعت اداری در آن به ورزش خواهند پرداخت.