حسین زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرانه ورزشی در برخی از شهرستانهای این استان پایین است اما در شهرستانهای جدید مانند خانمیرزا، فلارد و… بسیار پایین است.
وی مجموع سرانه ورزشی استان را ۳۳ سانتیمتر عنوان و تصریح کرد: سرانه ورزشی در این استان از استانداردها فاصله دارد و در تلاشیم که با تکمیل پروژهها بتوانیم گامی در بهبودی آن برداریم.
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود ۳۹ پروژه نیمهتمام در این استان اذعان داشت: اگر این پروژهها به بهرهبرداری برسند وضعیت سرانه بهبود مییابد.
زمانی اضافه کرد: با وجود این دستگاههایی مانند آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دانشگاهها و… به کمک ورزش و جوانان آمده و کمبودها در این زمینه را پوشش میدهند.
وی با اشاره به اینکه در چهارمحال و بختیاری به دلیل ارتفاع از سطح دریا، فیزیک بدنی جوانان و سختکوشی آنها قابلیت و ظرفیتهای بسیاری در رشتههای انفرادی و حتی رشتههای گروهی وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر بسکتبالیستهای این استان در سطح ملی و بینالمللی در حال فعالیت هستند و اگر سایر ورزشکاران نیز حمایت شوند، میتوانند در این سطح حضور داشته باشند.
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: نباید اجازه بدهیم ورزشکاران این استان به دلیل عدم حمایت جذب تیمهای استان همجوار شوند، این استان در رشتههای انفرادی و گروهی حرف برای گفتن دارد و تلاش دستگاه ورزش و جوانان کافی نیست.
زمانی اذعان داشت: ما نیازمند کمک بخش خصوصی، سایر دستگاهها و استاندار برای گسترش سرانه ورزشی هستیم، ورزش کلید حل بسیاری از مشکلات است و چرخ سلامتی با ورزش میچرخد و اگر ورزش نهادینه شود و در سبد خانوارها قرار گیرد از آسیبهای اجتماعی کاسته میشود.
وی ادامه داد: در مرکز استان بزرگترین پروژه هتل و خوابگاه ورزشکاران است که تکمیل آن در اولویت قرار دارد، اما متأسفانه با ۵۰ درصد بعد از ۲۲ سال متوقف شده و اگر این پروژه تکمیل شود این استان میتواند به کمپ تیمهای ملی ایران تبدیل شود و ورزش در استان رونق میگیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: سالن غلات استان چندین سال است که افتتاح شده اما به دلیل عدم تکمیل زیرساختهای جانبی و بعد مسافت هنوز امکان استفاده از آن وجود ندارد، اما در تلاشیم در راستای تکمیل این پروژه گام برداریم.
زمانی گفت: در تلاشیم که با تیمهای بزرگ برای حضور در این استان و برپایی اردو وارد مذاکره شویم و این موضوع در اولویت کاری قرار دارد.
