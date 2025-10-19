  1. استانها
  2. تهران
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

واحدهای فروش آب شرب غیرمجاز پلمب شدند

واحدهای فروش آب شرب غیرمجاز پلمب شدند

رباط کریم- فرمانده انتظامی رباط کریم از پلمب واحدهای فروش آب شرب غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از پلمب دو واحد صنفی در شهر رباط‌کریم به اتهام فروش آب شرب غیرمجاز خبر داد.

به گفته سرهنگ تیمور کلانتری، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب در قالب یک طرح نظارتی، اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی کردند.

وی گفت: این عملیات در چارچوب «طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی» انجام شده است.

فرمانده انتظامی رباط کریم افزود: این دو واحد به دلیل «تخلفات و نادیده گرفتن تذکرات قبلی» پلمب شدند.

مقامات پلیس تأکید کرده‌اند که نظارت بر واحدهای صنفی و پایبندی آنان به قوانین ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6626895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها