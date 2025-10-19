واحدهای فروش آب شرب غیرمجاز پلمب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ تیمور کلانتری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از پلمب دو واحد صنفی در شهر رباط‌کریم به اتهام فروش آب شرب غیرمجاز خبر داد.

به گفته سرهنگ تیمور کلانتری، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب در قالب یک طرح نظارتی، اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی کردند.

وی گفت: این عملیات در چارچوب «طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی» انجام شده است.

فرمانده انتظامی رباط کریم افزود: این دو واحد به دلیل «تخلفات و نادیده گرفتن تذکرات قبلی» پلمب شدند.

مقامات پلیس تأکید کرده‌اند که نظارت بر واحدهای صنفی و پایبندی آنان به قوانین ادامه خواهد داشت.