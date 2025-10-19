کارگاه توانمندسازی معلمان در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان بوشهر در این کارگاه اظهار کرد: معلمان پاسدار مرزهای فرهنگ یک کشور هستند، لذا بایستی به خوبی از آن مرزها محافظت کنند.

عزیز بردستانی افزود: هدف ما این است که مسیر آموزش را به روز و مطابق با دنیا سوق دهیم و این کارگاه‌ها می‌تواند مفاهیم و روش‌ها رو به دانش آموزان منتقل کنند.

بردستانی تصریح کرد: ما بایستی تلاش کنیم محیط آموزشی را تغییر دهیم و یادگیری‌ها را بیشتر و توانمندسازی معلمان را به جدیت پیگیری کنیم.

وی خاطر نشان کرد: مدرسان و مربیان با همکاری و همگرایی برای اصلاح روش‌های آموزشی با همت خود پای کار آمدند و توانستند در خروجی آن دانش آموزان با کیفیت را به جامعه معرفی کنند.