به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، محمود قاسمی در کارگاه آموزشی نظارت و راهبری، راهبران آموزشی و تربیتی استان بوشهر بیان داشت: کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی موجب افزایش توانمندیهای معلمان و کاربرد روش نوین و مناسب در کلاس میشود.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر اضافه کرد: راهبران آموزشی و تربیتی موجب بهبود مدیریت نظارت و راهنمایی میشوند.
وی تصریح کرد: معلمان با تربیت دانشآموزان خردمند و خلاق، خود باور و عالم، نقش مهمی در سرنوشت نسل آینده دارند و جامعه را به سوی پویایی سوق میدهند.
قاسمی اظهار کرد: راهبران آموزشی و تربیتی بومی و آشنا به منطقه ماموریت خود، با درک موقعیت و شرایط محیطی می توانند ضمن برقراری ارتباط و موثر با معلمان و کارکنان مدارس تحت پوشش راهنمایی های لازم در مورد شیوه های جدید تدریس را ارایه کنند.
وی تاکید کرد: نظارت بر فعالیت راهبران آموزشی و تربیتی بر عهده معاون آموزش ابتدایی است تا راهبران آموزشی و تربیتی در سطح شهرستانها و مناطق ضمن انجام وظیفه هماهنگی برنامهها، برگزاری جلسهها و بازدید، گزارش مفید را ارایه دهند.
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