آیا امکان پیوند قلب از جسد در ایران فراهم است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح نقاش زاده، در آستانه برپایی نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، افزود: از حدود ۷۵۰ متقاضی پیوند قلب در لیست انتظار کشور تنها ۱۵۰ نفر موفق به دریافت قلب پیوندی شده اند که با فراهم آوردن تجهیزات و امکانات بیشتر می‌توان مشکل کمبود اهدا کننده قلب را تا حد زیادی برطرف کرد.

دبیر علمی نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران گفت: هر چند پیوند قلب، آخرین راه درمان برای بیماران مبتلا به نارسایی قلبی پیشرفته است، اما متأسفانه بسیاری از بیمارانی که دارای شرایط دریافت پیوند قلب هستند، هرگز به فهرست انتظار پیوند نمی رسند و بسیاری دیگر با وجود آنکه اسمشان در لیست انتظار هست، به علت در دسترس نبودن قلب، مناسب جان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: بیشترین علت ایجاد نارسایی قلبی، تنگی عروق کرونر قلب، فشارخون، بیماری‌های دریچه‌ای قلب، بیماری‌های روماتیسمی قلب و دیابت است.

نقاش زاده گفت: نارسایی قلب یک بیماری پیش رونده است که به مرور زمان باعث ناتوانی و اختلال در زندگی فرد می‌شود تا جایی که بیمار به طور مکرر نیاز به بستری پیدا کرده و در نهایت سبب کاهش طول عمر بیمار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نارسایی قلب یک بیماری شایع و جدی در تمام دنیا به شمار می‌رود که میلیون‌ها انسان را در سراسر جهان گرفتار کرده است، یادآور شد: تخمین زده می‌شود که ۲۶ میلیون بیمار مبتلا به نارسایی قلبی در کل دنیا وجود دارند که این رقم به علت افزایش سن انسان‌ها در حال افزایش است.

فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند، با ابراز خرسندی از اینکه طی سال‌های اخیر درمان‌های دارویی جدید در دسترس بیماران دچار نارسایی قلبی قرار گرفته است، ادامه داد: خوشبختانه این داروها باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران دچار نارسایی قلب و افزایش عمر بیماران شده است؛ هر چند در مواردی ممکن است، فرد مبتلا نیاز به درمان‌های پیشرفته‌تر غیر دارویی مانند قراردادن دستگاه‌های حمایتی یا پیوند قلب داشته باشد.

نقاش زاده افزود: اما زندگی با دستگاه‌های حمایتی مشکلات خاص خود را داشته و از این رو در بیشتر موارد به عنوان پُلی برای رساندن بیمار به پیوند قلب استفاده می‌شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه به علت محدودیت قلب مناسب اهدا، همه ساله هزاران بیمار مبتلا به نارسایی قلب که در لیست انتظار قراردارند، فوت می‌کنند، خاطر نشان ساخت: به طور معمول برای اهدای قلب از قلب بیماران دچار مرگ مغزی که قلب هنوز تپش دارد، استفاده می‌شود.

نقاش زاده گفت: اخیراً خبر پیوند قلب با استفاده از قلب غیر تپنده (پیوند از جسد) برای اولین بار در جهان از سوی یک ایرانی ساکن کانادا انجام شده است که این مسئله امیدهای زیادی را برای بیماران دچار نارسایی قلبی نیازمند پیوند به وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه تکنیک استفاده از قلب پس از ایست قلبی یکی از تکنیک‌هایی است که به منظور افزایش تعداد موارد اهدای قلب مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته است، اظهار داشت: در این تکنیک، قلب بیمار که به هر علتی دچار ایست قلبی و فوت وی توسط تیم احیا تأیید شده است، از بدن وی خارج و به دستگاه استانداردی انتقال پیدا می‌کند. در این دستگاه، قلب با استفاده از پمپ‌های تغذیه برای یک تا چند ساعت حفظ می‌شود تا به بدن فرد گیرنده عضو انتقال یابد.

نقاش زاده گفت: بسیاری از متخصصان نارسایی قلب در کشور از دانش لازم برای پیوند قلب از جسد یا همان قلب غیر تپنده برخوردارند، اما انجام این کار مستلزم به روزرسانی دستگاه‌ها، تجهیزات و ورود برخی داروها به کشور است که در حال حاضر در این زمینه با محدودیت‌هایی روبرو هستیم.

وی ادامه داد: در صورت فراهم شدن بسترها و زیرساخت‌های مناسب می‌توانیم، جان بسیاری از بیماران را که در حال حاضر به دلیل پیدا نشدن قلب مناسب برای آنان در لیست انتظار فوت می‌کنند، نجات دهیم.

نقاش زاده گفت: برگزاری نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران فرصت مناسبی برای متخصصان و صاحنبنظران رشته قلب و عروق فراهم خواهد آورد تا ضمن تبادل دانش در زمینه درمان‌های نوین نارسایی و پیوند قلب، درخواست‌های خود را برای فراهم آوردن امکانات و زیرساخت‌های مناسب برای نجات بیماران دچار نارسایی قلبی به اطلاع مسئولان وزارت بهداشت برسانند.

نهمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، از ۱۲ تا ۱۴ آذر ۱۴۰۴، توسط گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.