لزوم افزایش سرانه سبز و ورزشی در بافت تاریخی شهر قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خاکی در جلسه بررسی طرح حفاظت و احیای بافت تاریخی قم با تأکید بر ضرورت بررسی نقاط ضعف طرح تفصیلی و طرحهای ویژه پیشین اظهار کرد: در تدوین طرح حفاظت باید آسیبشناسی طرحهای قبلی در دستور کار باشد تا بدانیم چه معضلاتی وجود داشته و نباید تداوم یابد.
وی افزود: محدوده ۳۱۵ هکتاری فعلی میتواند کاهش یابد و بر اساس ارزشها و عملکردها به سه ناحیه تفکیک شود.
مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر در توضیح این سه ناحیه گفت: ناحیهای با حفاظت کامل، ناحیهای با ضوابط تفصیلی و ناحیهای میانه که با ضوابط انعطافپذیر و حفظ الگوی بافت مدیریت شود.
به گفته خاکی، منطقه حفاظتی میتواند تا ۱۸۰ هکتار کاهش پیدا کند که این اقدام به هدفمندی حفاظت و امکان مدیریت بهتر منجر خواهد شد.
وی همچنین بر لزوم توجه به مردم واقعی ساکن کوچه و بازار تأکید کرد و گفت: از جمله نامه تاریخی اهالی باغ پنبه که نمونهای از مشارکت مردمی برای حفاظت از محله بوده است.
مدیرعامل سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر تصریح کرد: نباید تمام مشکل بافت تاریخی را در محدودیت طبقات جستوجو کرد و یادآور شد پایین بودن سرانه فضای سبز و ورزشی، نیاز به نفوذپذیری همراه با حفظ الگو و بهسازی معابر از اولویتهاست.
خاکی با اشاره به اینکه در تمامی معابر بافت تاریخی نمیتوانیم مسئله تعریض را مطرح کنیم، گفت: نفوذپذیری با تعریض معابر متفاوت است و راهکارهای نرمافزاری و طراحی شهری میتواند به افزایش کیفیت محیطی و احساس تعلق ساکنان کمک کند.
