به گزارش خبرگزاری مهر، بیبی فاطمه حقیرالسادات در نشست کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد، با اعلام این خبر گفت: یزد با دارا بودن بزرگترین بافت خشت و خام زنده جهان، ظرفیت بینظیری برای تبادل تجربیات میان شهرهای تاریخی کشور دارد و برگزاری این اجلاس، فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاوردهای فرهنگی، گردشگری و عمرانی یزد در سطح ملی است.
وی افزود: تلاش داریم در این اجلاس از تمامی ظرفیتهای حوزه گردشگری، میراث فرهنگی، مرمت، آموزش و حتی مشارکت دانشآموزان و دانشجویان استفاده کنیم تا نسل جوان بیش از پیش با هویت تاریخی شهر آشنا شود.
رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد در ادامه گفت: این اجلاس میتواند نقطهعطفی در مسیر توسعه گردشگری و تعاملات بینشهری یزد باشد. در تلاشیم با دعوت از سفیران شهرهای خواهرخوانده یزد، سخنگوی وزارت امور خارجه و ریاست مجمع شهرداران آسیایی، اثرگذاری ملی و بینالمللی این رویداد را افزایش دهیم.
نخستین دوره اجلاس شهرهای تاریخی ایران سال گذشته در اصفهان برگزار شد و شهرهای یزد، همدان، اصفهان، کرمان و قزوین به عنوان هیئت مدیره اصلی آن انتخاب شدند و اجلاس دوم نیز امسال در یزد برگزار میشود و شامل نشستهای علمی، کارگاههای تخصصی، مجمع عمومی اجلاس و بازدید از پروژههای شاخص بافت تاریخی یزد خواهد بود.
