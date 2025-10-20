۶۲ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی ورزشی در قم جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، گفت: در خدمت به جامعه ورزش، تلاش کردیم نگاه عمرانی و مدیریتی در کنار هم پیش رود تا ظرفیتهای واقعی ورزش قم فعال شود و در همین راستا حدود ۶۲ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی جذب شد.
وی با اشاره به تمرکز ادارهکل بر تقویت زیرساختهای ورزشی افزود: در جریان سفر سرزده ریاست جمهوری، ۶۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی برای ورزشگاه پردیسان اختصاص یافت و ۲۵۰ میلیارد تومان دیگر برای تعمیر و تجهیز اماکن ورزشی استان تخصیص پیدا کرده است.
مدیرکل ورزش و جوانان قم تأکید کرد: بهرهبرداری از اماکن ورزشی بر اساس ضوابط قانونی ساماندهی میشود؛ بخشی از اماکن از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار و بخشی نیز به عنوان خانههای تخصصی رشتههای ورزشی در اختیار هیأتها قرار میگیرد. در حال حاضر دو هیأت دارای خانه ورزشی هستند و ایجاد این فضا برای بیش از ۱۷ هیأت دیگر نیز در دستور کار است.
سلطانی اضافه کرد: پیمانکاران موظف شدهاند مدیران تحصیلکرده و متخصص در علوم ورزشی را برای مدیریت مجموعهها معرفی کنند تا خدمات ارائهشده شایسته مردم و ورزش قم باشد.
