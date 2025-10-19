به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران برای اعزام به رقابتهای قهرمانی جهان کنیا آذرماه ۱۴۰۴، در سالن فدراسیون تکواندو کشور برگزار شد و فردوس چوبین از استان قم، بهعنوان نماینده کمیته داوران فدراسیون و سرناظر این مسابقات ایفای نقش کرد.
چوبین که داور بینالمللی و مسئولیت کمیته داوران بخش بانوان هیأت تکواندو استان قم را برعهده دارد، پیش از این نیز در رویدادهای ملی متعدد بهعنوان سرناظر و ناظر فنی از سوی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران مورد اعتماد قرار گرفته و حضور مؤثر داشته است.
براساس این گزارش، حضور چوبین در جایگاه سرناظر رقابتهای انتخابی تیم ملی، بیانگر جایگاه توانمند و مورد اعتماد داوران قمی در ساختار داوری تکواندو کشور و نقشآفرینی آنان در مراحل حساس انتخاب ملیپوشان است.
بنابر اعلام فدراسیون تکواندو، نتایج این مرحله از رقابتها نقش تعیینکنندهای در ترکیب نهایی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی کنیا خواهد داشت.
