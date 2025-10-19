سردار رادان: ادامه راه شهدا نیازمند ایستادگی و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم پاسداشت شهدای اقتدار فراجا در جزیره کیش با تأکید بر اهمیت استمرار راه شهدا و ترویج فرهنگ مقاومت، اظهارکرد: خانوادههای شهدا نقش کلیدی در انتقال روح جهاد و ایستادگی به نسلهای آینده دارند.
وی افزود: مکتب سرخ حسینی تنها با شهادت اباعبدالله (ع) شکل نگرفته بلکه صبر، مقاومت و پایداری نیز از ارکان اصلی آن است.
سردار رادان گفت: برای تحقق مأموریت شهدا باید بال دوم مکتب حسینی یعنی جهاد، خدمت و ایستادگی به همان قدرتمندی بال اول یعنی شهادت، به پرواز درآید.
وی افزود: در غیر این صورت فردای قیامت در برابر خون شهدا و مجاهدان حسینی شرمنده خواهیم بود.
رادان همچنین یادآور شد: مکتب سرخ حسینی تنها به شهادت اباعبدالله (ع) خلاصه نمیشود بلکه خطبههای حضرت زینب (س)، صبر، مقاومت و پایداری او، بخش مهمی از این مکتب است.
سردار رادان خطاب به خانوادههای شهدا از پدر و مادر تا همسر و فرزندان تاکید کرد: امانت و راه شهدا باید به درستی حفظ و به نسلهای بعد منتقل شود و اگر در این مسیر کوتاهی شود، مسئولیت شرمندگی فردای قیامت بر عهده ما خواهد بود.
سردار رادان در ادامه سخنان خود با استناد به اشعار و خاطرات روزهای دفاع مقدس بیان کرد: راه شهدا مسیری طولانی، پر پیچ و خم و سرشار از سختی و کمین است که تنها با همبستگی، تحمل، صبر و پایداری میتوان آن را پیمود.
وی گفت: این مسیر، راهی ساده و کوتاه نیست که بتوان به راحتی در آن توقف کرد بلکه باید با ارادهای راسخ تا پایان آن ادامه داد و مأموریت شهدا را به شکوه و اعتبار تحویل داد.
او افزود: خانواده شهدا و همه مردم باید راه شهدا را بشناسند و تا پای جان در آن بمانند زیرا توقف یا عقبنشینی در این مسیر نه به سود شهدا بلکه به زیان خود جامعه و آینده انقلاب خواهد بود.
سردار رادان با اشاره به شرایط پیچیده منطقه و جنگهای نیابتی گفت: دشمنانی که تصور میکردند جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی از پا درخواهد آمد، پس از ۱۲ روز به دنبال نجات از این معرکه بودند و به دنبال کمک اربابان خود افتادند.
وی تاکید کرد: خانوادههای شهدا با ایستادگی بینظیر خود، قدمی حتی ذرهای از مواضع خود عقبنشینی نکردند و دشمن را به خاک ذلت کشاندند.
فرمانده کل فراجا افزود: اگرچه این پیروزیها بزرگ و مهم است اما پایان راه نیست و وظیفه امروز مردم و خانواده شهدا حفظ و ادامه دادن بال زینبی است تا مسیر مقاومت همواره برقرار بماند و دستاوردهای انقلاب و خون شهدا حفظ شود.
سردار رادان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به حضور خانوادههای شهدا در جزیره کیش گفت: حضور این عزیزان فضای معنوی خاصی را در منطقه ایجاد کرده و کیش را به منطقهای سرشار از شکوه و معنویت تبدیل کرده است.
وی از خانوادههای شهدا قدردانی کرد و حضور آنان را نمادی از وفاداری به آرمانهای شهدا، ارزشهای انقلاب اسلامی و مکتب حسینی خواند.
سردار احمدرضا رادان تأکید کرد: مسیر شهدا راهی است که باید با صبر، استقامت و وحدت پیموده شود و این مسیر بدون حمایت خانوادههای شهدا و مردم پایدار نخواهد بود.
وی گفت: امروز جهاد واقعی تزریق روح مقاومت، ایستادگی و صبر به جامعه است تا بار دیگر نشان داده شود که ملت ایران همواره آماده دفاع از ارزشها و آرمانهای خود است.
سردار رادان با بیان اینکه شهدا رفتند تا مردم بمانند، ادامه داد: شهدا برای اینکه مادری در خانهاش نلرزد، فرزندی نگران بستر خوابش نباشد و پدری بتواند برای خانوادهاش روزی کسب کند جان خود را فدا کردند.
وی افزود: امروز خانوادههای شهدا باید خود حافظان راه و ارزشهای شهدا باشند و یادآور حقیقت شهدا و شهادت در جامعه باشند.
رادان خانوادههای شهدا را مأموران جهاد علمی و تبیین خواند و گفت: همسران شهدا، پرچمداران حجاب و علم، و خواهران شهدا، پیشگامان روشنگری و تربیت هستند.
وی تأکید کرد: امروز خانواده شهدا باید مراقب باشند و هوشیاری خود را حفظ کنند تا در برابر هجمههای فکری دشمنان، راه عزت و پیشرفت ایران اسلامی را روشن نگه دارند.
فرمانده کل فراجا خطاب به خانواده شهدا گفت: شما شریک خون شهیدان، شریک خون اباعبدالله الحسین هستید و به همین دلیل باید مسیر عزت و پیشرفت ایران اسلامی را حفظ کنید.
وی افزود: غبارهای دشمنان که قصد مخدوش کردن ذهنها را دارند، تنها توسط هوشیاری و روشنگری خانوادههای شهدا برطرف میشود و این خانوادهها بال زینبی را به پرواز درمیآورند.
رادان در پایان سخنان خود با ارج نهادن به جایگاه خانواده شهدا گفت: شما امروز پیش خداوند دعاگران و سرمایه معنوی انقلاب هستید.
وی از خانواده شهدا خواست برای تداوم راه شهدا و پیروزی انقلاب دعا کنند و خود نیز طلب دعا کرد تا روز قیامت شرمنده شهدا نباشد.
