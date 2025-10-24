ظفرقندی: نقش رادیولوژی فراتر از تشخیص بیماری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در چهلمین کنگره رادیولوژی ایران در مرکز همایشهای ایرانمال، افزود: امروز رادیولوژی نقشی فراتر از تشخیص دارد و در پیشگیری، غربالگری، درمانهای مداخلهای و حتی تصمیمسازیهای بالینی سهم بزرگی ایفا میکند. این رشته از نظر کمی و کیفی رشد چشمگیری داشته و بخش قابل توجهی از خدمات تشخیصی کشور را بر عهده دارد.
وی با قدردانی از تلاش اساتید و پیشکسوتان رادیولوژی کشور، گفت: زحمات سالها تلاش علمی و حرفهای این بزرگان باعث شد تا امروز شاهد رادیولوژی مدرن، دقیق و مبتنی بر دانش روز باشیم؛ رادیولوژیستی که تشخیص او با یافتههای جراحی منطبق است و نقش تعیینکنندهای در درمان بیماران دارد.
ظفرقندی با اشاره به چالشهای اقتصادی و فنی حوزه تصویربرداری، افزود: تجهیزات رادیولوژی به فناوریهای گرانقیمت وابسته است و نوسانات نرخ ارز، هزینه تعمیر و نگهداری دستگاهها را چند برابر کرده است. به همین دلیل لازم است تصمیمگیران اقتصادی این واقعیت را در سیاستهای خود لحاظ کنند تا مراکز تصویربرداری بتوانند به خدمترسانی ادامه دهند.
وی همچنین به ضرورت توجه به فناوریهای نو اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی در رادیولوژی آینده این رشته را متحول میکند. باید با برنامهریزی دقیق و آموزش مناسب، از این فرصت علمی استفاده کنیم تا از کاروان علم عقب نمانیم.
وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم تعامل میان متخصصان رشتههای مختلف پزشکی، افزود: همکاری میان جراح و رادیولوژیست، پزشک و تصویرگر، میتواند جان بیماران را نجات دهد و کیفیت خدمات درمانی را ارتقا دهد. این تعامل، سرمایه اصلی نظام سلامت است.
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