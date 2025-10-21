آدرس مراکز ماموگرافی رایگان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مرضیه لشکری رئیس اداره سرطان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از برگزاری طرح ملی «هفته ماموگرافی رایگان» خبر داد. این طرح از ۲۶ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۴ در مراکز درمانی منتخب کشور اجرا میشود و بانوان میتوانند در این بازه زمانی بهصورت رایگان ماموگرافی انجام دهند یا نوبت خود را رزرو کنند.
وی با اشاره به اینکه سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، تأکید کرد: سالانه بیش از ۱۹ هزار مورد جدید سرطان پستان در کشور ثبت میشود و روزانه بیش از ۵۰ زن به این بیماری مبتلا میشوند. این بیماری حدود ۲۶ درصد از کل سرطانهای زنان را تشکیل داده و یکی از علل اصلی مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار میرود.
لشکری تصریح کرد: تشخیص زودهنگام سرطان پستان میتواند بیش از ۹۰ درصد شانس درمان کامل را فراهم کند و موجب کاهش عوارض جسمی و روحی بیمار شود. روشهای اصلی تشخیص زودهنگام شامل خودآزمایی ماهیانه پستان، معاینه بالینی توسط پزشک یا ماما و انجام ماموگرافی دورهای از سن ۴۰ سالگی تا ۷۴ سالگی است.
وی یادآور شد: ماموگرافی دقیقترین روش برای شناسایی تودههای کوچک در پستان است که هنوز قابل لمس نیستند و کمک میکند درمان سریعتر و آسانتر انجام شود.
رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت هدف از اجرای طرح ماموگرافی رایگان را افزایش آگاهی بانوان نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام و کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان عنوان کرد.
فهرست مراکز منتخب ارائه خدمات ماموگرافی رایگان از ۲۶ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۴ مشاهده است.
