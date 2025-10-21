  1. سلامت
آدرس مراکز ماموگرافی رایگان مشخص شد

رئیس اداره سرطان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از برگزاری طرح ملی «هفته ماموگرافی رایگان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مرضیه لشکری رئیس اداره سرطان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، از برگزاری طرح ملی «هفته ماموگرافی رایگان» خبر داد. این طرح از ۲۶ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۴ در مراکز درمانی منتخب کشور اجرا می‌شود و بانوان می‌توانند در این بازه زمانی به‌صورت رایگان ماموگرافی انجام دهند یا نوبت خود را رزرو کنند.

وی با اشاره به اینکه سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، تأکید کرد: سالانه بیش از ۱۹ هزار مورد جدید سرطان پستان در کشور ثبت می‌شود و روزانه بیش از ۵۰ زن به این بیماری مبتلا می‌شوند. این بیماری حدود ۲۶ درصد از کل سرطان‌های زنان را تشکیل داده و یکی از علل اصلی مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار می‌رود.

لشکری تصریح کرد: تشخیص زودهنگام سرطان پستان می‌تواند بیش از ۹۰ درصد شانس درمان کامل را فراهم کند و موجب کاهش عوارض جسمی و روحی بیمار شود. روش‌های اصلی تشخیص زودهنگام شامل خودآزمایی ماهیانه پستان، معاینه بالینی توسط پزشک یا ماما و انجام ماموگرافی دوره‌ای از سن ۴۰ سالگی تا ۷۴ سالگی است.

وی یادآور شد: ماموگرافی دقیق‌ترین روش برای شناسایی توده‌های کوچک در پستان است که هنوز قابل لمس نیستند و کمک می‌کند درمان سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت هدف از اجرای طرح ماموگرافی رایگان را افزایش آگاهی بانوان نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام و کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان عنوان کرد.

فهرست مراکز منتخب ارائه خدمات ماموگرافی رایگان از ۲۶ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۴ مشاهده است.

