۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

دمای هوا در استان بوشهر کاهش می یابد

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: دمای هوا در استان بوشهر از روز چهارشنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه وضعیت جوی و دریایی آرامی برای استان مورد انتظار است، از بعد از ظهر دوشنبه و طی روز سه شنبه، در برخی از ساعات با وزش بادهای شمالی، خلیج فارس تا حدودی متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین از روز چهارشنبه دمای هوا کاهش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمترخواهد بود.

