صابری: هوای آذربایجان غربی اواسط هفته جاری بارانی می شود

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه بارشی طی هفته جاری به استان خبر داد و اظهار کرد: این سامانه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه وارد استان شده و سبب بارش‌های متناوبی در برخی نقاط آذربایجان غربی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا روز سه شنبه از نظر دمایی تغییرات محسوسی نخواهیم داشت، افزود: طی شبانه روز گذشته میاندوآب با ۲۶ درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر استان بوده و مرکز استان بین ۵ تا درجه در نوسان بوده است.

صابری ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی تا اواسط هفته جاری جوی نسبتاً پایدار و بدون بارش براستان حاکم خواهد شد که در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد شد.

وی یادآور شد: از اواسط هفته عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی سبب افزایش ابر، وزش باد گاهی شدید همراه با بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان خواهد شد.