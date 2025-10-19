  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

صابری: هوای آذربایجان غربی اواسط هفته جاری بارانی می شود

صابری: هوای آذربایجان غربی اواسط هفته جاری بارانی می شود

ارومیه - رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: هوای استان از روز سه شنبه بارانی می شود.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ورود سامانه بارشی طی هفته جاری به استان خبر داد و اظهار کرد: این سامانه طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه وارد استان شده و سبب بارش‌های متناوبی در برخی نقاط آذربایجان غربی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا روز سه شنبه از نظر دمایی تغییرات محسوسی نخواهیم داشت، افزود: طی شبانه روز گذشته میاندوآب با ۲۶ درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر استان بوده و مرکز استان بین ۵ تا درجه در نوسان بوده است.

صابری ادامه داد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی تا اواسط هفته جاری جوی نسبتاً پایدار و بدون بارش براستان حاکم خواهد شد که در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد شد.

وی یادآور شد: از اواسط هفته عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی سبب افزایش ابر، وزش باد گاهی شدید همراه با بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان خواهد شد.

کد خبر 6627386

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها