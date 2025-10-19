حمله سایبری آمریکا به «مرکز ملی زمان» چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپنتایمز، وزارت امنیت کشور چین در بیانیهای آمریکا را به سرقت اطلاعات و نفوذ به «مرکز ملی زمان» پکن متهم کرد.
در این بیانیه که در حساب رسمی این وزارت در «ویچت» منتشر شده، آمده که سازمان امنیت ملی آمریکا از ۲۵ مارس ۲۰۲۲ از نقاط ضعف موجود در برخی از مدلهای تلفن همراه کارکنان مرکز ملی زمان با هدف حمله سایبری به دستگاهها و دستیابی به اطلاعات حساس چین استفاده کرده است. نام این برندهای تلفن همراه ذکر نشده است.
به گفته این وزارتخانه، این نهاد جاسوسی آمریکایی از ۱۸ آوریل ۲۰۲۳ بارها از اطلاعات ورود به سیستم سرقتشده برای نفوذ به رایانههای مرکز ملی زمان چین بهره برده است.
این اتهامات پس از ادعای متقابل دولتها و شرکتهای غربی در سالهای اخیر مبنی بر حملات سایبری هکرهای چینی به سیستمهای کامپیوتری آنها و همچنین همزمان با تشدید تنشهای تجاری بین واشنگتن و پکن مطرح شده است.
مرکز ملی زمان چین که در شهر «شیآن» در شمال غربی این کشور واقع شده، یکی از موسسات پژوهشی حیاتی تحت نظارت آکادمی علوم چین است که مسئولیت تنظیم، حفظ و انتشار زمان معیار این کشور را بر عهده دارد.
مقامات امنیت ملی چین میگویند که تحقیقات دراینباره نشان میدهد که سرورهای خصوصی در سراسر جهان برای مخفی نگه داشتن منشا حملات مورد استفاده قرار گرفته است. در بیانیه مذکور همچنین تاکید شده که پکن به منظور مقابله با حملات سایبری اقدامات و تدابیر پیشگیرانهای را در این مرکز اتخاذ کرده است.
نظر شما