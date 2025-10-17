به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز جمعه اعلام کرد که پکن از بهبود روابط روسیه و آمریکا استقبال می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این ارتباط اعلام کرد: درباره برگزاری احتمالی نشست میان روسیه و آمریکا در مجارستان باید گفت که پکن از همه تلاش‌ها برای پیشبرد حل و فصل مسالمت آمیز بحران اوکراین حمایت و از بهبود روابط روسیه و آمریکا نیز استقبال می‌کند.

لین جیان، سپس در ادامه درباره کشته و مجروح شدن خبرنگاران نظامی خبرگزاری ریانووستی در پی حمله نظامیان اوکراین اضافه کرد: باید اشاره کرد که پکن همواره مخالفت خود را با به کارگیری خشونت علیه روزنامه‌نگاران اعلام می‌کند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر از گفتگوی تلفنی طولانی مدت اش با ولادیمیر پوتین همتای روس خود خبر داده بود.

ترامپ درباره این تماس تلفنی گفت: در حال مکالمه تلفنی با رئیس جمهور پوتین هستم و این مکالمه طولانی در حال حاضر ادامه دارد. من و رئیس جمهور پوتین به محض تمام شدن این تماس تلفنی، مضمون و نتایج آن را به اطلاع شما خواهیم رساند.