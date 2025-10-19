به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله ربانی‌مهر ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توانمندسازی حاشیه شهر و سکونت‌گاه‌های غیررسمی اظهار کرد: با افزایش جمعیت شهری، گسترش حاشیه‌نشینی به یکی از چالش‌های جدی شهر همدان تبدیل شده و لازم است با توزیع عادلانه امکانات، زمینه رضایتمندی ساکنان این مناطق فراهم شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از جمعیت همدان در مناطق حاشیه‌ای سکونت دارند که نیازمند توجه ویژه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هستند و چند طرح مشارکتی با همکاری مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در این مناطق در حال اجراست.

ربانی‌مهر با اشاره به پیگیری اعتبارات اجتماعی از وزارت کشور گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت نشاط و همبستگی اجتماعی در اولویت برنامه‌های فرهنگی این اداره‌کل قرار دارد.

مدیرکل اجتماعی استانداری همدان همچنین با اشاره به طرح توسعه و تحول اجتماع‌محور موسوم به طرح «۲۰۲۰» تصریح کرد: این طرح فرصت مناسبی برای توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار است اما در همدان به‌طور کامل اجرا نشده و برای تحقق بهتر آن، اقدامات و پیگیری‌های لازم در دست انجام است.