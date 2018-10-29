حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت های کلانشهر همدان گفت: در نشست ها و جلسات تخصصی برنامه های منظم و دقیق و جامع برای توسعه شهرها و روستاهای استان همدان لحاظ کرده ایم.

وی افزود: این جلسات طی نشست با مردم حاشیه شهر و پیگیری مطالبات و مسایل و پیشنهادات آنها و نیز برگزاری جلسه با اقشار دانشگاهی و تخصصی، مجموعه های سیاسی، اقتصادی، صنعتی و فرهنگی در سطح ملی و استانی دنبال شده چراکه توسعه را به صورت جامع و سیستمی می بینیم و ضرورت توجه به نظرات همه اقشار در این رویکرد برای توسعه پایدار احساس می شود.

حاجی بابایی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس به مبلغ ۳۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۹۷ که به اشتباه به هدفمندی یارانه ها تعلق گرفته بود، گفت: در طرح یک فوریتی در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شده که این درآمد به شهرداری ها و دهیاری تخصیص پیدا کند.

وی گفت: در مصوبه دیگری مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی روستا و راه روستایی در کمیسیون برنامه بودجه تخصیص یافته که ۳۰ درصد برای بهسازی روستایی یعنی مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان و ۱۰۵۰ میلیاردتومان برای راه روستایی در نظر گرفته شده است.

دریافت قیر رایگان از طرف وزارت نفت برای راههای روستایی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بهسازی راه روستایی موفقیت دیگری داشتیم و موفق شدیم از دولت مصوبه بگیریم تا از محل فروش قیر کارمزدها پرداخت شود، زیرا قیر رایگان از طرف وزارت نفت برای راههای روستایی دریافت کرده ایم.

وی گفت: بهسازی راههای روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید امسال شروع شود که البته سازمان برنامه و بودجه ابتدا زیر بار نمی رفت و طی نشستی با مسئولین این سازمان و دریافت ماده ۲۳ مشکل برطرف و بهسازی راههای روستاهای بالای ۲۰ خانوار مصوب و در دستور کار قرار گرفت.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه باید فرصتهای توسعه همدان را بشناسیم و از همه آنها استفاده کنیم، گفت: پروژه های توسعه در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و اجتماعی و عمرانی به قدری مهم است که برخی پیمان ها را شخصا پیگیری می کنم.

وی با تاکید بر تدوین نقشه جامع راه های همدان گفت: در کنار راههای فرعی و روستایی که باید اجرایی شوند راههای استراتژیک نیز ویژه پیگیری می شود که در این رابطه از اتوبان قهاوند - همدان سه کیلومتر با ۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرایی شده‌ و ادامه پروژه با اعتبار ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تا مراد بلاغی ادامه می یابد و به اتوبان همدان_ملایر متصل می شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: یک پیمان دیگر اتصال قهاوند به اتوبان تهران - همدان که در این رابطه طرح مطالعاتی در دستور است تا اگر از همدان تا قهاوند زیر گذر نیاز باشد بررسی صورت گیرد و در این رابطه اتصال اتوبان ملایر به اتوبان همدان - تهران ۱۰ میلیارد تومان ردیف ملی دارد.

بیشترین رویکرد جذب اعتبارات ملی است

وی با اشاره به اینکه با اعتبارات استانی و شهرستانی ۷۰ سال دیگر هم نمی توانیم از پروژه های بهره برداری کنیم، گفت: بیشترین رویکرد جذب اعتبارات ملی است که در همه پروژه ها مدنظر قرار گرفته کمااینکه در زمینه جذب اعتبارات ملی بسیار موفق بوده ایم اما توصیه من به مدیران اجرایی این است که با جدیت تمام موارد را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

حاجی بابایی بابیان اینکه ۴ مسیر راه گردشگری در استان همدان تعریف شده که مسیر امامزاده محسن در حال اجراست، گفت: ماده ۲۳ برای «چیشین» و «ابرو» در راستای تعریف ردیف ملی در دستور کار است و مسیر سد اکباتان نیز در حال مطالعه برای ماده ۲۳ است،

وی در توضیح ماده ۲۳ گفت: این ماده برای توجیه فنی و اقتصادی پروژه و دریافت اعتبار ملی است کمااینکه مسیر «ده دلیان» تا «مراد بلاغی» نیز در دستور کار قرار دارد که از همدان تا اتوبان باید بهسازی شود.

وی بابیان اینکه مسیر گنجنامه هم تعریف شده است، گفت: با قرارگاه خاتم الانبیاء هماهنگی صورت گرفته و شهرداری باید پیگیر باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه کلانشهر همدان ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و برای تامین آب شرب از مجلس پیگیری کردیم که آب همدان تامین شود، گفت: در این رابطه مسیر سد تالوار را عوض کردیم و علاوه بر بحث آب شرب، مشکل آب کشاورزی روستاها نیز حل می شود.

وی بابیان اینکه در خصوص آب روستاهایی مثل ورکانه، روزانه در کنار تمام مشغله هاموضوع را پیگیری می کنیم تا هرچه سریع تر مشکل حل شود بر بهسازی روستایی و تکمیل پروژه های متعدد ساماندهی تاسیسات فاضلاب شهری و روستایی در روستاها و مناطق شهری فامنین و قهاوند تاکید کرد و گفت: برای مثال ساماندهی تاسیسات فاضلاب ده پیاز ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد و این مبلغ با وجودی که تصفیه خانه نمی خواهد، در نظر گرفته شده است.

دعوت مدیران به کار جهادی و خدمت صادقانه

حاجی بابایی با دعوت مدیران به کار جهادی و خدمت صادقانه برای مردم گفت: باید تحرک بیشتری داشته باشیم چراکه کلانشهر همدان یعنی شهر قدرتمندی که نباید پرداختن به مشکلات کوچک آن را از توسعه ای در شان یک شهر جهانی است بازدارد.

وی گفت: باید تمام همت ما صرف کارهای بزرگ و زیر بنایی برای توسعه کلانشهر همدان شود کمااینکه در این زمینه پروژه های بزرگی مصوب شده که در ۴۰ سال گذشته نظیر آن وجود نداشته است.

وی در تبیین این موضوع گفت: درحال حاضر عملیات اجرایی صنایع مبنتی بر فناوری های برتر (های تک) در همدان به عنوان دومین استان در کشور که دارای این صنایع زیر بنایی است، شروع شده که در توسعه صنعتی، اقتصاد شهری و روستایی و دانشگاهی تاثیر بی بدیلی دارد و اجرای آن در ۱۰۰۰ هکتارزمین، تولید و اقتصاد و اشتغال همدان را دگرگون می کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی همچنین بابیان اینکه همدان به عنوان پایتخت تاریخ وتمدن ایران زمین، سفیر فرهنگی کشور در جهان شده است، گفت: چهلمین اجلاس بین المللی گردشگری با حضور ۱۷۰ کشور جهان در همدان موید این است که شان همدان با همه گنجینه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی آن شانی جهانی است و باید از این فرصت برای توسعه پایدار همدان بهره برد.

منابع استان برای برگزاری هر چه بهتر اجلاس گردشگری متمرکز شود

وی تاکید کرد: باید منابع استان برای برگزاری هر چه بهتر این رویداد متمرکز شود و با استفاده از تمام توان برنامه های دستگاهها در راستای اجرای بهینه و تحقق اهداف این برنامه بسیج شود تمام فرصتها شناسایی و از آنها بهره برداری صورت گیرد.

حاجی بابایی افزود: برنامه ریزان و مدیران باید در نظرداشته باشند که پایان اجلاس اتمام برنامه ها نیست بلکه این مسیری برای آغاز معرفی جهانی همدان است.

وی گفت: همه کمیته ها باید بعداز اتمام برنامه ضمن ارزیابی در جریان اجرای برنامه ها به ارزیابی فعالیت ها بپردازند و با استخراج نقاط ضعف و قوت و بررسی آسیب ها، گامهای استوارتری را برای توسعه جامع و همه جانبه کلانشهر همدان برداریم.