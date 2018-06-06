اعتبار خط انتقال اضطراری آب به همدان مصوب شد

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در جلسه ای که با حضور مدیرعامل آب منطقه ای همدان تشکیل شد، اولویت های برنامه ای آب و فاضلاب همدان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت این حوزه بر لزوم ارائه گزارش های پیشرفت برنامه ها و پروژه های این مدیریت و آسیب شناسی آن تاکید شد.

وی انتقال آب به شهر همدان از تالوار و سد آزاد را برنامه دارای اولویت این حوزه برشمرد و گفت: باید اقدامات بررسی ۴۰ کیلومتر از لوله گذاری پروژه آب رسانی به همدان هرچه سریعتر آغاز شود.

نماینده مردم همدان و فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در خصوص وضعیت سد اکباتان و سد آبشینه و نیاز آبی شهر همدان نیز در این جلسه گزارشی ارائه شد، گفت: با توجه به نزول باران های اردیبهشت ماه در این زمینه مشکل خاصی در تامین آب شرب شهر همدان وجود ندارد.

حاجی بابایی به خط انتقال اضطراری آب با اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد تومان نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه پیگیری لازم صورت گرفت و این اعتبار مصوب شده است.

وی بابیان اینکه اعتباری افزون بر ۱۴ میلیارد تومان نیز برای انتقال آب به همدان از محل اعتبارات بحران مصوب شده است، گفت: این امر اقدام بسیارخوبی در شرایط کنونی محسوب می شود.

نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند، به روستاهای حوزه سد شنجور، مثل حسام اباد واصله اشاره و تاکید کردند، هماهنگی های لازم با فرمانداری برای حل مشکلات این روستاها صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اجرای حق‌ابه روستاهای حوزه سد اکباتان گفت: در این جلسه موضوع حق‌ابه نیز مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد به گونه ای برنامه ریزی شود که در اسرع وقت پیگیری و مشکلات حق‌ابه کشاورزان روستاهای این حوزه مرتفع شود.

وی بابیان اینکه سهم حق‌آبه روستاهای یکن اباد، علی آباد و انصارالامام نیز بررسی قرار گرقت، گفت: مقرر شد بر اساس قانون؛ رفع مشکل حق‌ابه کشاورزان این روستاها نیز در اولویت قرار گیرد.

حاجی بابایی با تاکید براینکه اولویت های آبرسانی همدان بررسی شد بر لزوم پایش و آسیب شناسبی مستمر برنامه ها و ارائه گزارش دوره ای تاکید کرد.