رفتار فاشیستی بن گویر با اسیران و واکنش حماس+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای اعلام کرد: صحنههایی که ایتمار بن گویر وزیر افراطی و تروریست صهیونیست پخش کرد و شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز سیستماتیک علیه اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر و تهدید او به اعدام آنها را به نمایش گذاشت، تجسم رفتار سادیستی و فاشیستی است که این رژیم تروریستی علیه اسرا و ملت فلسطین در پیش گرفته است.
حماس بیان کرد: تمام جهان شاهد میزان جنایات سازمانیافتهای بود که سران این رژیم جنایتکار مرتکب شدهاند و دستانشان به خون بیگناهان اعم از اسرای زنده و شهدای فلسطینی آلوده است. این موضوع بهوضوح بر پیکر شهدایی که به غزه بازگردانده شدند و آثار شکنجه وحشیانه و آزار بیرحمانه بر آنها دیده میشد، نمایان است؛ وضعیتی که شناسایی آنها را به دلیل فجیع بودن تجاوزات دشوار کرده است.
در این بیانیه آمده است: ما از جامعه جهانی و همه آزادیخواهان جهان میخواهیم که رژیم اشغالگر نازی را رسوا کرده، جنایاتش را برای افکار عمومی آشکار کنند و رهبران آن را به محاکم بینالمللی عادلانه بسپارند.
حماس همچنین خاطر نشان کرد: ما از جامعه جهانی و نهادهای سازمان ملل متحد دعوت میکنیم که فوراً برای توقف نقض حقوق اسرا در زندانها و آزادی آنان اقدام کنند، از فرار مجرمان جنگی جلوگیری نمایند و سران رژیم اشغالگر را به دادگاهها بکشانند و بهخاطر جنایاتشان علیه بشریت مورد محاکمه قرار دهند.
این درحالی است که بن گویر، وزیر امنیت داخلی تندرو رژیم صهیونیستی در جریان بازدید از زندانی که اسرای فلسطینی در آن نگهداری میشوند، پرسشی بحثبرانگیز مطرح کرد و گفت: آیا برای این تروریستها حکم اعدام صادر خواهد شد؟
