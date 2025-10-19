گمانه زنی جدید رسانه صهیونیستی درباره جانشین یحیی سنوار در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم در مطلبی به گمانه زنی در خصوص جانشین احتمالی یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در غزه پرداخته و از توفیق ابو نعیم به عنوان رئیس احتمالی دفتر سیاسی حماس در غزه نام برد. پیش از این نیز برخی منابع رسانه‌ای برخی دیگر از نام‌ها از جمله خلیل الحیه را به عنوان جانشین یحیی سنوار معرفی کرده بودند که این موضوع رسماً توسط حماس تایید نشده است.

گزارش این روزنامه صهیونیستی توفیق ابونعیم را فردی با تجربه بالای سیاسی و از شاگردان شیخ احمد یاسین و افراد نزدیک به یحیی سنوار توصیف کرده و نوشت که او موقعیت ایده‌آلی برای رهبری جنبش حماس در نوار غزه دارد.

توفیق ابونعیم ۶۳ ساله، متولد اردوگاه البریج و از جمله اسرای فلسطینی بود که در معامله گیلعاد شالیط در سال ۲۰۱۱ آزاد شد. وی در کودکی، شاهد جنگ ۱۹۶۷ بود. او در دانشگاه اسلامی غزه تحصیل کرد و مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم اسلامی گرفت، سپس دکترای خود را دریافت کرد و برای اولین بار با سنوار ملاقات کرد. وی به همراه سنوار و روحی مشتهی، به دستگاه المجد که متخصص در مسائل اطلاعاتی حماس بود، پیوست.

در دوران سنوار، مسئولیت امنیت داخلی، پلیس و اطلاعات به ابونعیم سپرده شد. او روابط نزدیکی با اطلاعات مصر، به ویژه با احمد عبدالخالق، مسئول پرونده فلسطین، برقرار کرد. در سال ۲۰۱۷، ابونعیم از جوخه ترور رژیم صهیونیستی در غزه جان سالم به در برد.

این روزنامه می‌افزاید که دستگاه امنیتی که ابونعیم آن را بنا نهاد، امروز برای سرکوب کسانی که مظنون به همکاری با اسرائیل هستند، استفاده می‌شود.