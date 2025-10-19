۸ کشته و ۲۸ زخمی در پی سقوط یک وانت به دره در ایالت مهاراشترا هند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این حادثه در نزدیکی چاندسایلی گات از منطقه ناندوربار در مهاراشترا رخ داد.

پس از حادثه، پلیس و نیروهای واکنش به بلایای طبیعی برای انجام عملیات امداد و نجات به محل حادثه شتافتند. مجروحان به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند.

به گفته پلیس، قربانیان هندو بودند که از زیارت یک زیارتگاه محلی به خانه بازمی‌گشتند.

تحقیقات اولیه نشان داد که این تصادف زمانی رخ داده است که راننده ظاهراً هنگام عبور از یک پیچ تند، کنترل وسیله نقلیه را از دست داده است.

پلیس پرونده‌ای را تشکیل داده و دستور بررسی این حادثه را داده است.