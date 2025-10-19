  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

۸ کشته و ۲۸ زخمی در پی سقوط یک وانت به دره در ایالت مهاراشترا هند

۸ کشته و ۲۸ زخمی در پی سقوط یک وانت به دره در ایالت مهاراشترا هند

رادیو دولتی هند روز یکشنبه اعلام کرد که پس از انحراف یک وانت از جاده و سقوط به دره در ایالت مهاراشترا در غرب هند، حداقل ۸ نفر کشته و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدند که حال ۱۵ نفر از آنها وخیم است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ایندیا تودی، این حادثه در نزدیکی چاندسایلی گات از منطقه ناندوربار در مهاراشترا رخ داد.

پس از حادثه، پلیس و نیروهای واکنش به بلایای طبیعی برای انجام عملیات امداد و نجات به محل حادثه شتافتند. مجروحان به بیمارستان‌های اطراف منتقل شدند.

به گفته پلیس، قربانیان هندو بودند که از زیارت یک زیارتگاه محلی به خانه بازمی‌گشتند.

تحقیقات اولیه نشان داد که این تصادف زمانی رخ داده است که راننده ظاهراً هنگام عبور از یک پیچ تند، کنترل وسیله نقلیه را از دست داده است.

پلیس پرونده‌ای را تشکیل داده و دستور بررسی این حادثه را داده است.

کد خبر 6627252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها