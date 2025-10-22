به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ان دی تی وی»، بخشی از باند فرود بالگرد تازه بتن ریزی شده در پرادام کرالا واقع در هند، پس از فرود بالگرد حامل دروپادی مورمو رئیس جمهور این کشور در جریان بازدیدش از معبد ساباریمالا در روز چهارشنبه فرو ریخت.

پس از آنکه رئیس جمهور هند از طریق جاده به مقصد پامبا حرکت کرد، چندین نفر از نیروهای پلیس و پرسنل آتش نشانی در حال هل دادن چرخ‌های بالگرد Mi-۱۷ نیروی هوایی هند از گودال‌های کوچک ورزشگاه سرپوشیده راجیو گاندی دیده شدند.

فرود در ابتدا در نیلاکال نزدیک پامبا برنامه‌ریزی شده بود، اما به دلیل بدی آب و هوا به پرامادام تغییر یافت.

یک افسر پلیس در این باره گفت: بتن کاملاً سفت نشده بود و بنابراین نمی‌توانست وزن بالگرد را هنگام فرود تحمل کند و در محل تماس چرخ‌ها با زمین، فرورفتگی‌هایی ایجاد شد. این موضوع باعث شد بالگرد در این محل گرفتار شود.