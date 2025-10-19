به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌الله رشنو، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در هفتمین نشست ستاد مرکزی مدیریت بحران مخاطرات بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در شرایط تغییر اقلیم و بحران خشکسالی باید به سمت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های محلی، منطقه‌ای و ملی حرکت کنیم، اما محور تمام این برنامه‌ها باید بر پایه اعتماد و مشارکت مردم استوار باشد.

وی تصریح کرد: اگر مردم را در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌ها مشارکت ندهیم، قطعاً نه‌تنها در بخش کشاورزی بلکه در بسیاری از عرصه‌های حکمرانی با مشکل مواجه خواهیم شد، از این رو مردم باید اعتماد کنند و این اعتماد تنها با شفافیت، صداقت و حضور مؤثر آنان در تصمیم‌سازی‌ها حاصل می‌شود.

رشنو بر بررسی سه جانبه پژوهشکده آبخیزداری، سازمان منابع طبیعی و مرکز فناوری درمورد تغییر اقلیم تاکید کرد و گفت: نتایج بررسی تغییر اقلیم و سازگاری با اقلیم را باید در یکی از استان‌ها به صورت پایلوت راه اندازی کنیم و در صورت موفقیت، این طرح به‌عنوان برنامه‌ای ملی اجرایی شود.

وی در این نشست خواستار ابلاغ گزارش‌های اقلیمی سازمان هواشناسی و مدیریت جامع شرایط خشکسالی به دستگاه‌های تخصصی و اجرایی شد و اظهار کرد: این اقدام باید در قالب مصوبه‌ای رسمی انجام شود تا اصلاح سیاست‌ها و تدابیر اجرایی کشور متناسب با شرایط اقلیمی صورت گیرد.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) نیز خواست وضعیت دیم‌زارها را در چارچوب برنامه الگوی ملی کشت مشخص کند.

وی افزود: این موضوع از مطالبات جدی استان‌ها است و باید تعیین تکلیف و ابلاغ شود.

وی همچنین بازنگری در مجوزهای صادر شده برای چاه‌های آب کشاورزی را ضروری خواند و گفت: معاونت آب و خاک، سازمان امور اراضی کشور، سازمان تات و مؤسسه پژوهش‌ها با همکاری یکدیگر باید راهکارهای مشخصی برای ساماندهی و بازنگری در مجوزها و بهره‌برداری‌های آبی ارائه دهند.