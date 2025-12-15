  1. اقتصاد
هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، از هشدار هواشناسی دریایی واعلام وضعیت سطح نارنجی سازمان هواشناسی و احتمال خسارات گسترده با وقوع دوسامانه به مناطق ساحلی شمالی و جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بخش کشاورزی، از هشدار هواشناسی دریایی و اعلام وضعیت سطح نارنجی سازمان هواشناسی کشور و احتمال خسارات گسترده با وقوع دو سامانه به مناطق ساحلی شمالی و جنوبی کشور خبر داد.

فعالیت سامانه اول با افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، از اوایل روز یکشنبه ۲۳ آذر آغاز و تا صبح پنج‌شنبه ۲۷ آذر ماه ادامه دارد.

بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۲۶ تا ۳۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱.۸ تا ۲.۴ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۲.۴ متر در مناطق دور از ساحل از مخاطرات این سامانه است.

فعالیت سامانه دوم نیز با افزایش سرعت وزش باد و افزایش ارتفاع امواج دریا و فعالیت سامانه بارشی در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های جنوبی کشور، خلیج فارس و دریای عمان است که از بعد از ظهر شنبه ۲۲ آذر آغاز و تا چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ادامه دارد.

این سامانه در روز شنبه ۲۲ آذر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان هرمزگان، شرق خلیج فارس و تنگه هرمز و غرب دریای عمان؛ روز یکشنبه ۲۳ آذر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های هرمزگان و نواحی مرکزی و جنوبی بوشهر، خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان؛ روز دوشنبه ۲۴ آذر در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ آذر ماه در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های بوشهر و هرمزگان، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان اثر خواهد داشت.

از اثرات مخاطرات این سامانه‌ها می‌توان به غرق شدن شناگران و غواصان، احتمال پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی، اختلال در فعالیت‌های تفریحی و ترددهای دریایی قایق‌های صیادی، شناورهای سبک و نیمه‌سنگین، اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتی‌های تجاری و … اشاره کرد.

نظر به اهمیت و حساسیت موضوع، واحدهای سازمانی استان‌های متأثر از مخاطرات یاد شده ضمن اطلاع‌رسانی و هشدار به موقع، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و هماهنگی لازم با ستاد پیشگیری، هماهنگی، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان‌ها، تمهیدات لازم در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه، آمادگی و اعلام هشدار به موقع جهت جلوگیری از وقوع خسارات ناشی از مخاطرات یاد شده را به عمل آورند.

