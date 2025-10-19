به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گوهرگانی، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی از ابلاغ رسمی «دستورالعمل فنی، فرآیند و برنامه اجرایی آئین‌نامه بند (خ) ماده ۷۱ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (بخش تولیدات گیاهی)» توسط وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

وی در این خصوص گفت: در اجرای بند (خ) ماده ۷۱ برنامه هفتم پیشرفت و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۱۲/۱۴۰۳ هیئت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است که با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد نسبت به «ایجاد نظام رهگیری و ردیابی، بسته‌بندی و شناسنامه‌دار کردن و نشان (برند) سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی، و ارزیابی و اعلام باقی مانده سموم کشاورزی، نیترات، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین این محصولات اقدام کند».

وی اظهار کرد: دستورالعمل آئین‌نامه مذکور با مشارکت و همراهی مؤثر همه اعضای کارگروه تخصصی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران و… با در نظر گرفتن جوانب کارشناسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در قالب ۲۰ ماده، ۳۰ تبصره و ۵ پیوست‌نگاشته تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت این اقدام در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، آن را نشان دهنده ایجاد رویکردی سیستمی برای تضمین سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) از مبدأ تولید تا عرضه به بازار مصرف و صادرات عنوان کرد.

وی افزود: تلاش شده است این دستورالعمل از نظر فنی درست، از نظر حقوقی اجراپذیر، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه و دارای مقبولیت اجتماعی باشد و همچنین ملاحظات زیست‌محیطی نیز در آن لحاظ شده است.

گوهرگانی تصریح کرد: به استناد بند (الف) ماده ۳۵ قانون و تبصره ۲ آئین‌نامه، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز مکلف به مشارکت در اجرای این دستورالعمل هستند که برای سال زراعی جاری، ۶ محصول باغی (پسته، خرما، کیوی، انگور، سیب و پرتقال) و ۵ محصول زراعی (گندم، جو، برنج، پیاز و سیب‌زمینی) تعیین شد.

وی تولید و عرضه محصولات دارای حد مجاز باقی‌مانده و شناسنامه‌دار کردن محصولات، حفاظت از منابع پایه و کاهش هدررفت محصولات تولیدی، ارتقای سلامت غذا و بهداشت عمومی جامعه، کنترل مصرف نهاده‌های کشاورزی به ویژه سموم دفع آفات گیاهی و کودهای شیمیایی، ساماندهی زنجیره تأمین محصولات خام گیاهی و عرضه آنها به صورت بسته‌بندی، نشان‌سازی شده، استاندارد و ارتقای کیفیت و اعتبار محصولات صادرات کشاورزی با ایجاد نظام پایش و کنترل سلامت محصولات خام گیاهی را از مهمترین اهداف این قانون برشمرد.

همچنین همزمان با ابلاغ وزیر جهاد کشاورزی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز این دستورالعمل را جهت اجرا به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور ابلاغ کرده است.