لزوم اصلاح الگوی کشت و مدیریت هوشمند منابع آب در کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در هفتمین نشست ستاد مرکزی مدیریت بحران مخاطرات بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: براساس پیش‌بینی‌ها، کشور در پاییز پیش‌رو با کاهش قابل توجه بارش‌ها و در زمستان با افزایش دمای نیم تا دو درجه بالاتر از میانگین نرمال روبه‌رو خواهد بود.

هنگامه شیراوند با اشاره به شرایط اقلیمی پیش‌ِرو، افزود: با توجه به روند افزایشی دما و کاهش برف در زمستان، توصیه می‌شود کشاورزان در زمان‌بندی کاشت محصولات خود بازنگری کنند تا مراحل حساس رشد گیاه با دوره‌های بارش مؤثر همزمان شود.

وی اظهار کرد: استفاده از محصولات مقاوم به خشکی و کم‌نیاز به آب، بهره‌گیری از روش‌های کم‌خاک‌ورزی و بی‌خاک‌ورزی برای حفظ رطوبت خاک و مدیریت دقیق‌تر آبیاری از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از خسارات ناشی از کم‌بارشی و گرمایش جلوگیری کند.

شیراوند تصریح کرد: اصلاح الگوی کشت باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط و حمایت از کشاورزان در دستور کار قرار گیرد تا تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر خشکسالی افزایش یابد.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور در ادامه درباره وضعیت بارندگی و دما در فصل‌های آینده گفت: بررسی مدل‌های اقلیمی نشان می‌دهد از نیمه آبان تا نیمه آذر بیشترین کاهش بارش در کشور رخ خواهد داد، به‌ویژه در دامنه‌های زاگرس و نیمه شمالی کشور و همچنین از نیمه آذر تا نیمه دی، بارش‌ها کمتر از نرمال تا نزدیک نرمال پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: میانگین بارش زمستان در محدوده نرمال است، اما دمای هوا بین نیم تا دو درجه سانتی‌گراد گرم‌تر از میانگین بلندمدت خواهد بود و این وضعیت موجب می‌شود بخش عمده بارش‌ها به صورت باران رخ دهد و ذخیره برفی کشور کاهش یابد.

شیراوند ادامه داد: کاهش برف و افزایش دما، به معنای کاهش تغذیه تدریجی منابع آب زیرزمینی و افزایش تبخیر است و از این رو بخشی از بارش‌های زمستانه در عمل از دست می‌رود و اثر آن در بهار و تابستان آینده به شکل کمبود آب و تشدید تنش آبی بروز می‌کند.

وی با توجه به بحران آبی در کشور بر ضرورت تدوین سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت در مدیریت منابع آب، تاکید کرد: عبور از این شرایط اقلیمی دشوار تنها با مدیریت سختگیرانه منابع آبی، اصلاح الگوی کشت، حمایت از کشاورزان و برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت ممکن است.