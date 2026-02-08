این ۳ بازیکن استقلال را ناامید کردند/مهاجمی که در شهر کوران پادشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابت های لیگ برتر محمدرضا آزادی، داکنز نازون و سعید سحرخیزان را به عنوان مهاجم در ترکیب خود دارد اما این سه بازیکن نتوانسته اند انتظارات هواداران را برآورده سازند. با اینکه سحرخیزان و نازون در بازی با شمس آذر موفق به گلزنی شدند اما فقر گلزنی در بین مهاجمان استقلال به وضوح دیده می شود به طوری که سامان فلاح که در خط دفاع استقلال بازی می کند گل های بیشتری را نسبت به آزادی به ثمر رسانده و هم ردیف با نازون در لیگ برتر است.

سعید سحرخیزان تاکنون در ۱۵۵۴ دقیقه بازی (معادل ۱۷ دیدار) حضور داشته و موفق شده ۴ گل و ۳ پاس گل برای تیمش به ثبت برساند. به این ترتیب، این مهاجم نوک آبی‌پوشان به طور میانگین هر ۲۲۲ دقیقه یک گل یا پاس گل ایجاد کرده و بهترین کارایی را در بین مهاجمان نوک استقلال نشان داده است. نمایش سحرخیزان در طول فصل، نه تنها شامل گلزنی بلکه شامل حضور فعال در جریان بازی و ایجاد موقعیت برای هم‌تیمی‌ها نیز بوده و نقش او در حمله تیم قابل توجه است.

داکنز نازون دیگر مهاجم نوک استقلال، در ۶۸۵ دقیقه بازی (معادل ۷.۵ دیدار) موفق به ثبت ۲ گل و ۱ پاس گل شده و میانگین کارایی او هر ۲۲۸ دقیقه یک گل یا پاس گل بوده است. نازون با وجود زمان بازی کمتر نسبت به سحرخیزان، توانسته در نقش خود مؤثر باشد و در لحظات حساس تیم را همراهی کند، اما همچنان نیاز به ثبات بیشتر و ایجاد فرصت‌های گل بیشتر دارد.

در مقابل، محمدرضا آزادی با ۶۴۱ دقیقه بازی (معادل ۷ دیدار) تاکنون موفق به ثبت هیچ گل یا پاس گلی نشده و به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته تأثیر قابل توجهی در خط حمله استقلال داشته باشد. نبود اثرگذاری آزادی در این فصل باعث شده تا فشار بیشتری روی سحرخیزان و نازون باشد و نیاز به مدیریت بهتر ترکیب مهاجمان توسط کادر فنی احساس شود.

این آمار نشان می‌دهد که در حالی که سحرخیزان و نازون توانسته‌اند به شکل نسبی گلزنی و ایجاد موقعیت داشته باشند، استقلال برای افزایش کارایی خط حمله و کسب نتایج بهتر در ادامه فصل نیاز دارد مهاجمان خود را به شکل استراتژیک و هدفمند مدیریت کند تا از توانایی‌های هر سه مهاجم به بهترین شکل استفاده شود.

مدیریت بهتر زمان بازی استفاده از ترکیب مناسب و ایجاد هماهنگی بیشتر میان مهاجمان نوک، می‌تواند به استقلال کمک کند تا در دیدارهای حساس لیگ برتر و سایر رقابت‌ها، خط حمله‌ای پرقدرت و گلزن داشته باشد.