  1. استانها
  2. سمنان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۲

امداد زائران اربعین والاترین مصادیق خدمت به خلق الله است

امداد زائران اربعین والاترین مصادیق خدمت به خلق الله است

سمنان- معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان خدمت به زائران حسینی در اربعین را والاترین مصادیق خدمت به خلق خدا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری همزمان با ظهر پنجشنبه آیین نکوداشت خدمات نیروهای بهداشت و درمان و امداد رسانان جمعیت هلال احمر اربعین ۱۴۰۴ استان سمنان در سالن اجتماعات این جمعیت در سمنان با اشاره به عظمت اربعین حسینی، از نیروهای بهداشت و درمان تقدیر و تشکر کرد و بیان کرد: خدمت‌رسانی به زائران امام حسین (ع) از والاترین مصادیق خدمت به خلق خداست و نیروهای بهداشتی و درمانی استان با ایثار و فداکاری در شرایط بسیار سخت، خدمات ارزشمندی به زائران ارائه کردند.

وی افزود: این قشر با وجود چالش‌ها و سختی‌های موجود در مسیر اربعین، با روحیه جهادی و انقلابی خود، نمونه‌ای از خدمت صادقانه را به نمایش گذاشتند که قابل تقدیر و ستایش است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان نیز در این آیین با بیان اینکه داوطلبان بهداشت و درمان استان در مسیر پیاده‌روی اربعین با ایثار و از خودگذشتگی، خدمات ارزشمندی به زائران اربعین حسینی ارائه کردند گفت: سه موکب درمانی شامل موکب جمعیت هلال‌احمر در مسجد کوفه، موکب سفیدپوشان در کربلا و موکب امدادگران عاشورایی در زرباطیه با حضور پرتلاش خود، خدمات بهداشتی و درمانی شبانه‌روزی به زائران ارائه نمودند.

حسین درخشان تصریح کرد: این قشر با حضور در موکب‌های درمانی و ارائه خدمات بهداشتی به زائران، نمونه‌ای از خدمت‌رسانی مومنانه و انسان‌دوستانه را به نمایش گذاشتند.

کد خبر 6632033

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها