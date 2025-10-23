امداد زائران اربعین والاترین مصادیق خدمت به خلق الله است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری همزمان با ظهر پنجشنبه آیین نکوداشت خدمات نیروهای بهداشت و درمان و امداد رسانان جمعیت هلال احمر اربعین ۱۴۰۴ استان سمنان در سالن اجتماعات این جمعیت در سمنان با اشاره به عظمت اربعین حسینی، از نیروهای بهداشت و درمان تقدیر و تشکر کرد و بیان کرد: خدمت‌رسانی به زائران امام حسین (ع) از والاترین مصادیق خدمت به خلق خداست و نیروهای بهداشتی و درمانی استان با ایثار و فداکاری در شرایط بسیار سخت، خدمات ارزشمندی به زائران ارائه کردند.

وی افزود: این قشر با وجود چالش‌ها و سختی‌های موجود در مسیر اربعین، با روحیه جهادی و انقلابی خود، نمونه‌ای از خدمت صادقانه را به نمایش گذاشتند که قابل تقدیر و ستایش است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان نیز در این آیین با بیان اینکه داوطلبان بهداشت و درمان استان در مسیر پیاده‌روی اربعین با ایثار و از خودگذشتگی، خدمات ارزشمندی به زائران اربعین حسینی ارائه کردند گفت: سه موکب درمانی شامل موکب جمعیت هلال‌احمر در مسجد کوفه، موکب سفیدپوشان در کربلا و موکب امدادگران عاشورایی در زرباطیه با حضور پرتلاش خود، خدمات بهداشتی و درمانی شبانه‌روزی به زائران ارائه نمودند.

حسین درخشان تصریح کرد: این قشر با حضور در موکب‌های درمانی و ارائه خدمات بهداشتی به زائران، نمونه‌ای از خدمت‌رسانی مومنانه و انسان‌دوستانه را به نمایش گذاشتند.