سرقت از موزه لوور و تعطیلی آن چگونه رخ داد؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، موزه مشهور لوور پس از یک سرقت بزرگ، امروز را تعطیل کرد. دولت فرانسه اعلام کرد سارقان پس از سرقت اقلامی با ارزش «غیرقابل تخمین» با موتورسیکلت فرار کردند.

همه آنچه تاکنون درباره این سرقت می‌دانیم و نمی‌دانیم، چنین است:

آنچه می‌دانیم

رشیدا داتی وزیر فرهنگ فرانسه، گفت این سرقت همزمان با شروع به کار موزه در روز ۱۹ اکتبر (امروز) رخ داده است. موزه ساعت ۹ صبح به وقت محلی افتتاح شد.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد سارقان از طریق پنجره وارد موزه شدند و قطعاتی از جواهرات میراثی گرانبها را سرقت و با موتورسیکلت فرار کردند.

پنجره‌ای که گمان می‌رود در سرقت استفاده شده باشد

در بیانیه منتشر شده از سوی وزارت فرهنگ آمده است: تحقیقات آغاز شده است و فهرست دقیقی از اقلام مسروقه در حال تهیه است. این اقلام فراتر از ارزش بازار، دارای ارزش میراثی و تاریخی گرانبهایی هستند.

این وزارتخانه اعلام کرد هیچ آسیبی چه به مردم و چه به کارکنان یا مأموران اجرای قانون نرسیده است.

خود موزه به این سرقت اشاره‌ای نکرده و تنها در وب‌سایت خود اعلام کرده به «دلایل استثنایی» امروز تعطیل است.

این موزه پربازدیدترین موزه جهان است و سال پیش پذیرای ۸.۷ میلیون نفر بود. موزه لوور محل نگهداری مونالیزای لئوناردو داوینچی است.

مقامات موزه اوایل امسال از دولت فرانسه درخواست کمک فوری کردند تا سالن‌های نمایشگاهی قدیمی خود را بازسازی و نوسازی کنند تا بتوانند از آثار هنری آن بهتر محافظت کنند.

آنچه نمی‌دانیم

مشخص نیست که چند قطعه جواهر به سرقت رفته یا متعلق به کدام مجموعه در موزه بوده است.

شرایط سرقت، از جمله اینکه آیا سارقان در تعامل با کارکنان موفق به این کار شده‌اند یا خیر، نیز مشخص نیست.