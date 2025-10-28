به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه به گزارش‌ها درباره آماده‌سازی فرانسه برای اعزام نیرو به اوکراین، واکنش طعنه‌آمیزی نشان داد.

زاخارووا با اشاره به سرقت اخیر از موزه «لوور» پاریس گفت که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، به جای آماده‌سازی برای اعزام سرباز به اوکراین، باید نیروهای فرانسوی را برای حفاظت از موزه‌های این کشور اعزام می‌کرد!

دفتر مطبوعاتی سرویس اطلاعات خارجی روسیه پیش‌تر گزارش داده بود که بر اساس اطلاعات دریافتی، ماکرون در اندیشه مداخله نظامی در اوکراین است. طبق دستورات وی، ستاد کل نیروهای مسلح فرانسه در حال آماده‌سازی گروهی تا سقف ۲ هزار نیرو (سرباز و درجه‌دار) برای اعزام به اوکراین است.

دیپلمات روس در کانال تلگرامی خود با اشاره به این اطلاعات نوشت: بر اساس داده‌های سال جاری میلادی، ۱۱۲۳ موزه در فرانسه وجود دارد. ماکرون بهتر بود این سربازان را، دو نفر دو نفر به نوبت برای حفاظت از این اماکن فرهنگی اعزام می‌کرد تا با توجه به وضعیت وخیم امنیت داخلی و نظم عمومی، از اتفاقی همچون موزه لوور جلوگیری شود.