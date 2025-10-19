سارقان موزه لوور مجهز به اسکوتر و اره برقی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۴ وزارت فرهنگ فرانسه از وقوع یک سرقت در موزه لوور پاریس خبر داد به همین دلیل این موزه اکنون تعطیل است. رشیده داتی، وزیر فرهنگ فرانسه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که امروز صبح یک فقره سرقت در موزه لوور رخ داد. وی اضافه کرد که این حادثه هیچ قربانی یا مصدومی نداشته و در محوطه حضور دارد تا تحقیقات دراین‌باره تکمیل شود.

آن طور که رسانه‌های خارجی نوشته‌اند؛ سارقان نقاب دار که هنوز معلوم نیست به طور دقیق چند نفر بوده‌اند، سوار بر اسکوتر مجهز به اره برقی کوچکی وارد محوطه موزه شده، از آسانسور باری یا نردبان برقی، برای رسیدن به گالری آپولون که از قبل مورد هدف قرارداده بودند، استفاده کرده، شیشه‌ها را شکسته، وارد گالری شده و تعدادی از جواهرات را دزدیده‌اند. مدت سرقت آنها هفت دقیقه طول کشیده سپس با موتورسیکلت آنجا را ترک کرده‌اند.

به گزارش روزنامه فرانسوی Le Parisien، مجرمان از نمای رو به رودخانه سن، جایی که کار ساخت و ساز در حال انجام است، وارد ساختمان شدند و ۹ قطعه از جواهرات ناپلئون و ملکه را با خود برده‌اند.

البته برخی دیگر از جمله Andrew Harding خبرنگار پاریس و حاضر در محل حادثه عکسی را از یک نردبان برقی گرفته و اعلام کرده که تمرکز پلیس روی این نردبان است که به کناری از موزه لوور تکیه داده شده است. این نردبان بزرگ و قابل کشش شبیه چیزی است که ممکن است در عملیات آتش نشانی از آن استفاده شود. این نردبان روی یک بالابر مکانیزه نصب شده است قسمت بالای نردبان هم به بالکنی می‌رسد که به نظر می‌رسد دزدان از طریق آن به یکی از طبقات بالا دسترسی پیدا کرده‌اند.

گالری آپولون، جایی که گفته می‌شود سرقت در آن رخ داده، مجموعه‌ای از جواهرات سلطنتی فرانسه را به نمایش گذاشته بود که شامل جواهرات ناپلئون و امپراتریس ژوزفین نیز بوده است.

تاج‌ها و تاجک‌های تزئینی که در مراسم رسمی و تاج‌گذاری استفاده می‌شدند، گردنبندهای طلا و جواهر با سنگ‌های قیمتی مانند الماس، زمرد و یاقوت، آثار نفیس تزئینی که توسط ناپلئون و ژوزفین استفاده می‌شدند، تزئینات مخصوص لباس‌های رسمی و نظامی، جواهراتی که در تشریفات سلطنتی و رویدادهای مهم فرانسه استفاده می‌شدند، ظروف و اشیای سنگ‌های قیمتی از جمله آثار گالری آپولون بوده است.

براساس اعلام وب‌سایت موزه لوور، گرانبهاترین اقلام موجود در این گالری سه الماس معروف به ریجنت، سانسی و هورتنسیا بودند.

لوران نونز وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که هنوز فهرست دقیقی از آنچه به سرقت رفته کامل نشده است ولی این اقلام فراتر از ارزش تجاری، ارزش تاریخی و فرهنگی غیرقابل محاسبه‌ای دارند.

سایت موزه لوور تصاویر جواهرات گالری آپولون را از دسترس خارج کرده و در هر صفحه نیز هشدار می‌دهد که امروز موزه بسته است با این حال تعداد زیادی از بازدیدکنندگان ناامید در اطراف موزه لوور حضور دارند و پلیس نیز در حال دور کردن آنها از محل وقوع جرم است.

موزه لوور سابقه طولانی در سرقت و تلاش برای سرقت دارد. مشهورترین مورد در سال ۱۹۱۱ بود، زمانی که مونالیزا از قاب خود ناپدید شد. وینچنزو پروجیا، یکی از کارگران سابق موزه که در داخل موزه پنهان شده بود و با نقاشی زیر کت خود بیرون آمد، آن را دزدید. این نقاشی دو سال بعد در فلورانس پیدا شد - اتفاقی که به تبدیل شدن پرتره لئوناردو داوینچی به شناخته‌شده‌ترین اثر هنری جهان کمک کرد.

در سال ۱۹۸۳، دو قطعه زره مربوط به دوران رنسانس از موزه لوور دزدیده شد و تنها نزدیک به چهار دهه بعد پیدا شد. مجموعه موزه همچنین میراث غارت دوران ناپلئون را در خود جای داده است که همچنان بحث‌های مربوط به استرداد آن را تا به امروز دامن می‌زند.