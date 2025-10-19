حماس: تمایلی برای مشارکت در ترتیبات حکومتی غزه نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس در غزه اعلام کرد که این جنبش تمایلی برای مشارکت در ترتیبات اداری مربوط به حکومت بر غزه ندارد اما خواستار تسریع در تشکیل کمیته پشتیبانی اجتماعی برای برعهده گرفتن کنترل امور در غزه است.

وی تأکید کرد که نهادهای دولتی غزه همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا اینکه کمیته پشتبیانی اجتماعی کنترل اوضاع را در دست گیرد.

حازم قاسم افزود: مرحله دوم از توافق آتش بس غزه مرحله‌ای پیچیده است که اجماع ملی را می‌طلبد.

وی از گام‌های اتخاذ شده در راستای موضع ملی سخن گفت و افزود: مذاکرات جاری تأییدی بر موقتی بودن حضور اسرائیل در غزه است که در توافقنامه نیز ذکر شده است. حماس این موضوع را با میانجی‌ها و کشورهای ضامن توافق پیگیری خواهد کرد و همزمان بر حق مشروع خود برای مقاومت در برابر اشغالگران در سرزمین فلسطین به روش‌های مناسب تاکید دارد.