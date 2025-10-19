  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

آکسیوس: اسرائیل حمله به غزه را به آمریکا اطلاع داد

وبگاه آکسیوس با اعلام هماهنگی اشغالگران صهیونیست با واشنگتن در تجاوز به نوار غزه خبر داد: اسرائیل حمله به غزه را به آمریکا اطلاع داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «باراک راوید» خبرنگار صهیونیستی وب‌سایت آکسیوس با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که نخست وزیر اشغالگران قدس، پیشاپیش درباره آغاز حملات این رژیم به حماس و نقش آتش بس، دولت ترامپ را باخبر کرده است.

خبرنگار وب‌سایت آکسیوس در این خصوص نوشت: (رژیم) اسرائیل از قبل به آمریکا اطلاع داده بود که قصد حمله به غزه را دارد.

آکسیوس: اسرائیل حمله به غزه را به آمریکا اطلاع داد

سانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شدند که نیروی هوایی این رژیم تاکنون ۲۰ هدف را در مناطق رفح و دیرالبلح در غزه بمباران کرده است.

علی رغم تکذیب نقض آتش‌بس در جنوب غزه از سوی قسام، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به بهانه‌های واهی به ۲۰ نقطه در مناطق مختلف غزه حمله کردند.

همزمان دفتر نتانیاهو از قول وی اعلام کرد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی دستور حملات علیه اهداف متعلق به مقاومت را صادر کرده است.

    • جهانبخش IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
      0 0
      پاسخ
      سگ کثیف برادر شغال

