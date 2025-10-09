به گزارش خبرگزاری مهر، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس در گفتگو با شبکه الجزیره تاکید کرد: رژیم صهیونیستی تلاش دارد برخی زمان بندی ها، لیست ها و گام های توافق شده را دستکاری کند.

وی افزود: آنچه که ما از میانجی گران متوجه شدیم این است که توافق مذکور آغاز پایان دادن به نسل کشی در نوار غزه است. اشغالگران باید به مفاد مورد توافق پایبند باشند و میانجی گران باید به تل آویو فشار آورند.

سخنگوی جنبش جماس اضافه کرد: اشغالگران صهیونیست همچنان نسبت به بررسی مسائل مربوط به عقب نشینی، لیست اسرا و بازگشت آوارگان طفره می روند. مهم زمینه سازی میدانی برای اجرای عملیات تبادل اسرا است.

وی بیان کرد: تمام اسرا چه مرده و چه زنده در مرحله نخست اجرای توافق تحویل داده می شوند. برای اجرای مرحله نخست توافق آماده ایم و تمام تلاش خود را برای موفقیت این توافق به کار می گیریم.

حازم قاسم بیان کرد: حماس بخشی از حاکمیت در غزه نخواهد بود و انعطاف زیادی در این خصوص از خود نشان داده ایم. با میانجی گران در خصوص آتش بس بر اساس مبانی دیگر غیر از تحویل دادن سلاح رایزنی می کنیم. سلاح مقاومت مشروع بوده و برای دفاع از ملتمان و تضمین استقلال تصمیم گیری های فلسطین استفاده می شود. ما از برگزاری گفتگوی ملی فلسطینی با مشارکت تمام گروه ها برای اداره مقاومت فلسطین استقبال می کنیم. حماس مخالفتی با ایجاد یک ساختار ملی برای اداره روند مبارزات ملی ندارد.